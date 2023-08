Fryktelige feilpasninger sørget for Skeids sjette strake tap

Arne Erlandsen fikk ingen pangstart på sin trenergjerning i Skeid, da laget tapte nok en hjemmekamp i forrige runde mot Ranheim. Igjen var Skeid underlegne, men holdt seg inne i kampen helt til slutten, da Ranheims Ruben Alte avgjorde kampen og gjorde oppgaven for Erlandsen enda vanskeligere.

Før oppgjøret borte mot Sogndal var det elleve poeng opp til trygg grunn, og med ett poeng på de siste ni kampene og ingen borteseier siden april var det ingen enkel oppgave for Skeid på Fosshaugane.

Etter et kvarters spill der ikke så mye hadde skjedd, tok Sogndal ledelsen etter nok en personlig feil av Per-Magnus Steiring. Helt umotivert slo han ballen rett til Sondre Ørjasæter, som stormet inn i Skeids 16-meter. Skuddet ble klarert av Tage Johansen, men Oskar Borgthorsson plukket opp ballen og skjøt den via Torje Naustdal og i mål.

Skeid slapp med skrekken

Minuttet senere angrep Sogndal på nytt, da Jonatan Jonsson dro seg inn i Skeids 16-meter og banket til. Ballen gikk rett opp i armene på Naustdal som snudde seg vekk, men dommer Kai Erik Steen var aldri i tvil og blåste straffe. Den tok Jonsson selv og skjøt den i stolpen, og da islendingen selv tok egen retur og satte den inn ble målet korrekt annullert siden han ikke har lov til å ta sin egen retur på straffe.

I stedet for å la lagkamerat Emanuel Grønner trille ballen i mål til 2-0-ledelse, ble det altså indirekte frispark til Skeid, som der skulle prise seg lykkelig for at de ikke havnet bak med to mål før halvspilt første omgang. Der Skeid var litt mer med på notene før scoringen, tok Sogndal fullstendig over etter ledermålet.

Gjestene fra hovedstaden gikk ut i 3-5-2, og forsvarte seg lavt, men de gangene Skeid brøt ut av Sogndal-presset var det ekstremt langt opp til målet og en tilnærmet umulig oppgave for Johnny Per Buduson å få til noe på egenhånd. Det gjorde at Skeid heller ikke i denne kampen skapte spesielt mye selv.

Ny Skeid-brøler ga baklengsmål

Et par minutter etter halvtimen var spilt kom dagens andre mål, og igjen kom den etter en fryktelig feilpasning fra Skeid. Denne gang var det Tage Johansen som tok med seg ballen over midtbanen og sendt den rett i beina på Sogndals Kristoffer Nessø. Han takket, bukket og sendte Emanuel Grønner fri i bakrom som Johansen hadde forlatt.

Sogndal-spissen rundet keeper Simen Nilsen, og satte inn 2-0-scoringen som langt på vei punkterte kampen. Etter det dabbet tempoet i kampen ganske kraftig, og Sogndal hadde veldig enkelt spill med å kontrollere kampen med ballen i beina. Skeid lå fortsatt dypt, og var egentlig ikke inne i kampen.

Gjestene fikk aldri tak i kampen, ble løpende mellom og det så vel egentlig i bunn og grunn ut til at Skeid-spillerne ikke hadde den helt store trua på at de skulle få til noe som helst. Det gjorde de da heller ikke, og Arne Erlandsens menn gikk i garderoben uten å skape noen sjanser etter to nye baklengsmål.

Stor mulighet til Buduson

Sogndal fortsatte å dominere kampen etter hvilen, men plutselig kom Skeid til en gigantisk mulighet. David Hickson la inn bak Sogndal-forsvaret som ikke klarte å avskjære innlegget. Det fant i stedet veien til Johnny Buduson, men storscoreren måtte strekke seg litt for å dempe ballen, og kom da litt for nære keeper slik at han ikke fikk lurt ballen forbi vertenes Renze Jagger Fij.

Det førte til en god Skeid-periode, der vertene var langt mer med i oppgjøret enn før hvilen. Skeid hadde ballen en del, og fikk løftet laget oppover i banen, og selv om det ikke ble skapt de store sjansene etter Budusons gigantiske, var det oppløftende takter av Skeid da vi nærmet oss timen spilt.

Vidtun Nilsen plukket fram en god redning da Kristoffer Nessø brøt Skeids høye forsvarsrekke fem minutter etter timen. Det gjorde at han kom seg alene med keeper, etter en lang ball i bakrom, som gjorde at Sogndal-spilleren kom litt skrått på Skeid-keeperen som reddet med en fin parade.

Skeid kryper nærmere nedrykk

Marcus Melchior viste glimt av gammel storhet da han brøt inn i Sogndal-boksen, og fikk tvunget fram corner etter en god redning av Renze Fij. Den corneren ble det ingenting av, og da vi gikk inn i kampens ti siste minutter var det lite som tydet på et sensasjonelt Skeid-comeback på Fosshaugane Campus.

Det kom heller ikke, i en kamp der Skeid kort og godt viste hvorfor de trolig rykker ned til Obosligaen. Laget skaper for lite, gir vekk for mange baklengsmål, og får ikke ut det beste i spillerne. Kvaliteten på det Skeid har prestert over lang tid nå er rett og slett for dårlig til å berge plassen i Obosligaen.

Med Åsane-seier, Hødd-tap og Mjøndalen-tap er det imidlertid fortsatt elleve poeng opp til trygg plass og ni poeng opp til kvalifisering. Det er riktignok det samme som før kampen, men Åsane tok sin tredje strake hjemmeseier og Hødd har én kamp mindre spilt. Neste kamp for Skeid er mot nettopp Åsane, hjemme på Nordre Åsen førstkommende fredag 1. september.

Kampfakta

Obosligaen, runde 21

Sogndal – Skeid 2-0 (2-0)

Fosshaugane, 1589 tilskuere

Mål: 1-0 Oskar Borgthorsson (17.), 2-0 Emanuel Grønner (33.)

Gule kort: Jonatan Jonsson, Emanuel Grønner, Per Egil Flo, Sogndal.

Dommer: Kai Erik Steen (Østsiden Askøy FK)

Skeid (3-5-2): Simen Vidtun Nilsen – Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Tage Johansen – Sulayman Bojang, Torje Naustdal (Maxwell Effiom fra 77.), Marcus Melchior, Hayder Altai (Syver Aas fra 62.), David Hickson – Noa Williams, Johnny Buduson (Simen Kvia-Egeskog fra 77.).

