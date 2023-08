Rødt kort ødela for et hardtkjempende Ullern-lag: - Blytungt tap

CC VEST ARENA (Dagsavisen): Etter en etterlengtet seier i forrige hjemmekamp ville det seg ikke denne lørdagen, og nå står Ullern med to tap på de siste tre kampene. Med det ligger Ullern desidert sist på tabellen med kun sju poeng på de første 14 kampene.

Ullern-kaptein Ismar Dizdar synes det røde kortet ødela for seiersmuligheten mot Alta.

– Det blir en spesiell kamp når vi får rødt kort. Vi slipper inn et litt unødvendig mål tidlig i kampen, før vi reduserer rett etter avspark, også kommer det røde kortet som påvirker hele kampen. Vi setter en plan på at vi skal kontre og ligge tett, og får belønning ved at vi får en straffe som vi ikke klarer å sette. Sånn er fotballen, sier Dizdar til Dagsavisen og fortsetter:

– Når vi ikke setter sjansene våre, og vi spiller med én mann mindre da blir det tøft å vinne fotballkamper. Det er blytungt når vi er i den posisjonen vi er i nå, men ingenting er avgjort ennå, forteller Ullern-kaptein.

Ingen motivasjonsproblemer

Rødt kort-situasjonen er uklar for Dizdar.

– Jeg ser ikke situasjonen, så jeg vet ikke hva som skjedde. Det var noen som nevnte at det var et slag som gjorde at det ble rødt, men det så ikke jeg for å være helt ærlig, sier han.

Planen for resten av sesongen er klar for Ullern-gutta.

– Vi har ikke noe valg, vi må bare kjøre på. Vi ser det er muligheter, selv med en mann mindre. Hadde vi satt straffen kunne vi fort stått igjen med en seier og tre poeng. Det viser at vi fortsatt vil krige for drakta og ta kontringene når de kommer, forteller Dizdar.

Tunge treninger og endring i spillestilen er noen av faktorene Anders Lübeck har kommet inn med.

– Vi trener knallhardt. Det er en stor forskjell fra før. Treningene nå er ganske tunge, og vi må bare ta dag for dag og se på det positive. Vi har gjort noen endringer i spillet vårt for å prøve å finne en løsning på dette.

Motivasjonen er på topp tross svake resultater (Sebastian Grendar)

Kapteinen har ingen problem med å motivere seg for siste halvdel av sesongen.

– Det er også en ny giv i laget etter at Lübeck kom inn. Det er bare å se på meg, jeg er en helt annen spiller nå etter trenerbyttert. Motivasjonen min er på topp. Jeg kom til Ullern da de var i 3. divisjon og ikke faen om jeg drar herfra med at de er i 3. divisjon igjen, konstaterer Ismar Dizdar.

Trener Anders Lübeck var fornøyd med hvordan gutta responderte da de fikk en mann utvist.

– Det er et godt forsøk med å få med seg et poeng i en kamp hvor jeg tror vi hadde vunnet om det hadde vært 11 mot 11 hele kampen. Jeg synes vi var skarpe fra start, også føles det litt som om vi gjør det veldig vanskelig for oss selv ved at vi slipper inn enkle mål og bommer på straffe. Det blir stort sett jevnt når vi spiller på hjemmebane, så da er det de små nøkkelsituasjonene som avgjør, sier han.

God vinkel til det røde kortet

Lübeck er fornøyd med innsatsen til gutta selv i denne tunge tiden.

– Jeg kan ikke ta noen av gutta på at de ikke tar i eller jobber for å vinne, for jeg synes alle gutta gir alt de har hele tiden. Spillerne blør for drakta, og gjør alt som skal til for at de skal vinne. Om du taper mye over lang tid er det kanskje noe som har satt seg hos gutta, som er vanskelig å bli kvitt. Vi trodde det skulle løsne litt etter seieren mot Bærum, men det er ikke så enkelt, sier han.

Lübeck hadde god oversikt over situasjonen som førte til rødt kort.

– Jeg liker ikke å prate om og prøve å ta dommerne, fordi de prøver sitt beste. Jeg har en veldig fin og klar vinkel inn til det som skjer. Emil blir provosert i duellen, og det er flere som er borte og dytter på han. Jeg opplever at han kommer med et slag som er av den milde sorten. Da har du to valg som dommer, den ene er å bla opp i dommerboka og finne siden det står at alle slag er rødt kort, eller så kan du velge å bruke forståelsen og se at han blir provosert og slaget er mildt og gi gult istedenfor. Det er min vurdering, men jeg er mer opptatt av at spillerne skal holde hodet kaldt uansett hva slags situasjon det er.

God innsats av gutta tross tidlig rødt kort. (Sebastian Grendar)

Krisen eskalerer dermed i Ullern, uten at det påvirker Ullern-treneren noe nevneverdig.

– Krise har det vært lenge, men vi har to valg. Vi kan enten se på tabell og synes synd på oss selv ellers kan vi brette opp ermene og gjøre et ærlig forsøk. Jeg tror gutta har lyst til å prøve på det siste og det viser dem litt i dag. Det er ikke mer som skal til enn å vinne to-tre kamper på rad så er vi på trygg plass. Helt til vi ligger nede og er skutt i filler så reiser vi oss opp igjen.

Motivasjonen til gutta er på topp tross av tap på tap.

– Jeg synes ikke motivasjonen er noe dårligere, og jeg har vært fornøyd med hvordan treningshverdagen har sett ut den siste tiden. Vi har hatt en av de beste treningsukene vi har hatt de siste tre ukene og står med to tap og en seier. Parallellt med å vinne fotballkamper skal vi utvikle nye fotballtalenter, og det er minst like viktig. Ullern skal bestå som klubb på sikt også kommer til å produsere toppspillere og det er det en del av allerede i denne gjengen allerede, sier han.

Ikke mangel på høydepunktene

0–1 kommer etter at gjestene vinner ballen og kontrer på et Ullern-lag som er i ubalanse hvor det er en situasjon hvor hjemmelaget her nok mann bak ballen, men klarer ikke å få kontroll og ballen blir spilt ut til Yartey hvor han slår inn ett presist innlegg til Christian Reginiussen som stanger ballen i mål.

1–1 kommer rett etter avspark at Ullern har spilt rundt og ballen kommer til slutt ut på høyrekanten hvor den blir slått inn midt i feltet og Mads Bådsvik header ballen tilbake i det hjørne ballen kommer fra.

Etter 44 minutter kommer det et rødt kort til hjemmelagets Emil Orheim Jaf kommer med en etterslenger som dommer gir direkte rødt kort.

De første 45 minuttene har det vært mye fram og tilbake, hvor det ikke er noen av lagene som klarer å styre.

54 minutter ut i kampen blir det dømt straffe til hjemmelaget hvor innbytter Christoffer Skaarn utnytter en kontring og blir felt i 16-meteren og får straffe. Straffen blir tatt av Fitim Azemi som prøver å sette ballen til høyre for keeper, keeper Mats Trige gjetter riktig vei og redder det løse skuddet.

1–2 Reginiussen blir to målscorer etter at Ullern ikke klarer å klarere ballen. Veteranen får ballen rett utenfor 16-meteren, legger ballen til rette og skrur ballen ned i lengste hjørne helt utagbart for Ullern-keeper Bugge.

1–3 spikeren i kista ble satt etter at Alta vinner ballen høyt og kontrer på et Ullern lag som er ubalanse. Brekke kommer gjennom alene med Ullern sin sisteskanse og lobber ballen elegant over Bugge og det blir 1-3.

---

FAKTA

Postnord-ligaen avdeling 2. Runde 14

Ullern – Alta (1–1) 1–3

Mål: Christian Reginiussen (31), Mads Badsvik (32), Christian Reginiussen (83), Peder Brekke (90+2)

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh (Kongsberg IF)

Kort:

Alta: Noah Aleksander Skum (40), Joakim Samuel Andersen (48), Felix Adrian Jacobsen (58), Christian Reginiussen (58), Trym Suhr-Stamnes (90)

Ullern: Emil Orheim Jaf (Rødt 44), Jonas Aune Jorde (52), Lars Jensen Austnes (73)

Ullern (3-4-3): Christoffer Vedant Mehta Bugge, Henrik Solvoll Navarsete (Christoffer Skaarn fra 45), Ismar Dizdar, Ola Nikolai Rye, Espen Lindøe (Dreni Ademaj fra 85), Lars Jensen Austnes, Brage Tobiassen (Bendik Evensen fra 74), Jonas Aune Jorde, Emil Orheim Jaf, Mads Bådsvik (Jonathan Aarenes fra 87), Fitim Azemi (Jonas Holthe fra 74)

Alta (4-5-1): Mats Trige, Mats Frede Hansen, Niklas Michael Krane Antonsen, Runar Overvik, Ishmael Yartey (Trym Suhr-Stamnes fra 85), Mathias Dahl Abelsen, Noah Aleksander Skum (Peder Brekke fra 76), Felix Adrian Jacobsen, Magnus Andersen (Gabriel Olsen fra 90+4), Christian Reginiussen

---