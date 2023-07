Tidligere Eliteserie-spiss skal redde Ullern: – Må heve oss alle mann

Spissen som er klar for Ullern er Fitim Azemi, som sist sesong fikk 31 kamper for Stabæk i OBOS-ligaen og cupen. Azemi er en gammel kjenning av Ullerns nye hovedtrener Anders Lübeck. De to spilte sammen i Follo fra 2011 til 2014 og var med på opprykket til OBOS-ligaen i 2012 og nedrykket til 2. divisjon i 2013.

– Hadde ikke Anders blitt ansatt som Ullern-trener, hadde ikke jeg blitt Ullern-spiller nå. Vi kjenner hverandre godt fra før og har et godt forhold, så jeg ser på dette som en fin utfordring for meg, sier Azemi til Dagsavisen.

– Først og fremst er det gledelig å se at gode relasjoner er verdt noe i fotballen. Selv om det nå er lenge siden vi har spilt sammen, har vi beholdt det gode forholdet. Fitim er en jeg er veldig glad i, og en som har vokst veldig siden han kom som ung jypling til Follo til den modne og reflekterte mannen han er nå, sier Ullern-trener Anders Lübeck til Dagsavisen.

– Ser fortsatt ut som en gresk gud

Azemi har trent med klubben i tre uker og er nå spilleklar til de siste fire månedene.

– Det blir gøy å spille fotball igjen. Jeg har vært uten klubb i seks måneder, så det har vært rart. Jeg hadde noen tilbud i januar, både fra norske klubber og fra utlandet, men ingenting fristet. Og da går de klubbene videre. Så har tiden bare gått, egentlig. Men jeg har holdt meg i gang siden desember og jeg overrasket nok Anders litt med tanke på at jeg var i såpass god form, sier spissen og ler.

– Jeg visste at han er en person som aldri senker seg ned. Likevel var jeg spent på å se han på trening, siden det er lenge siden han har spilt en obligatorisk kamp. Jeg hadde derfor ikke de helt store forventningene, men han er i veldig god fysisk form. Han ser fortsatt ut som en gresk gud, og virker skarp foran mål og veldig lite rusten. Jeg er glad ingen andre tok han inn for å se han på trening, for da hadde han ikke spilt for Ullern, kontrer Lübeck.

Ullern-treneren sier at det ikke er til å legge skjul på at Azemi må bidra fra start, og må bidra mye, for at Ullern skal berge plassen. Men det har han også tro på.

– I tillegg til å være en av de beste foran mål i hele Norge, er Fitim veldig flink til å lære bort. Han ønsker å bruke den erfaringen han har til å bidra mest mulig, og har allerede kjørt egentreningsøkter med de yngste spillerne før han signerte for klubben. Vi har mange poengspillere i klubben, og de kommer til å få et løft med Fitim på plass, sier Lübeck.

Glimt og skuffende utenlandsopphold

Etter årene i Follo sammen gikk Azemi til Bodø/Glimt i Eliteserien, etter en spinnvill sesong på nivå tre for Follo med 32 mål på 27 kamper i 2014.

Spissen scoret hat trick allerede i sin fjerde kamp for Glimt, i cupen mot Kirkenes, mens det ble totalt ni mål den sesongen. Fem i cupen og fire i serien. I 2016 ble det 14 mål på 35 kamper for gultrøyene, og selv om Glimt rykket ned til OBOS-ligaen, ble han solgt til storklubben Maccabi Haifa i januar 2017.

Oppholdet i Israel ble alt annet enn en suksess for Azemi, som etter bare åtte kamper for klubben terminerte kontrakten. Han ble klar for Vålerenga høsten 2017 og spilte for VIF frem til Tromsø kjøpte ham i 2019. Der ble det 36 kamper i 2019 og 2020 og 12 mål, før han gikk til Stabæk i 2021.

Etter ni mål på 53 kamper for bæringene, har han vært klubbløs siden kontrakten gikk ut etter sist sesong. Nå har han endelig funnet seg en ny klubb.

– Etter noen økter lurte Anders på om jeg hadde lyst til å spille ut året. Jeg var åpen for det, og i tillegg kan jeg begynne på trenerutdanningen min ved siden av, som var en av grunnene til at jeg valgte å takke ja, opplyser Azemi.

Fitim Azemi har skrevet under på en kortidskontrakt ut sesongen for Ullern, for å hjelpe sin tidligere lagkompis Anders Lübeck fra da de spilte sammen i Follo. (Ullern)

Trenerambisjoner

Han har nemlig vært trener for G15-laget til Follo tidligere, og håper å kunne bidra på B-laget til Ullern i 3. divisjon.

– Det hadde vært gull for meg, både for erfaringen og å ha det på CV-en, å være med som assistent med Ullern 2. Jeg har meldt meg opp på grasrottrenerkurset og kjører det parallelt med spill for Ullern. Det er kurs som jeg må bli ferdig med først og som jeg må ha i bunn før jeg kan begynne på B-lisens. Men det er spiller jeg blir i Ullern, først og fremst, slår han fast.

Ullern-treneren sier at klubbens trenermiljø og satsing på unge trenere var med på å bikke avgjørelsen deres vei.

– Fitim har hatt tilbud av bedre klubber enn Ullern, og jeg blir veldig overrasket om han ikke spiller i Eliteserien eller Obosligaen neste år. Vi vet derfor at vi har han på lånt tid, men vi er veldig glade for å kunne hjelpe han med å bygge seg opp igjen. Både som spiller, og på trenersiden. Vi har et godt trenermiljø med mye kompetanse i Ullern, og klubben har vist gjennom mange sesonger at de ikke er redde for å satse på unge, talentfulle trenere. Det skal klubben ha skryt for, forteller Lübeck.

Azemi: Må opp flere hakk

Ullern har slitt tungt i PostNord-ligaen avdeling 2 i år og ligger sist med fire poeng etter elleve av 26 kamper. Spesielt fremover har de slitt – kun ni scorede mål er soleklart færrest i divisjonen.

– Jeg håper jeg kan bidra med mye rutine og erfaring. Jeg har allerede begynt å dra litt i øra på unggutta på trening, så jeg håper de kan steppe opp litt. Jeg kan ikke løfte opp Ullern av sumpa alene, så vi er nødt til å heve oss, alle mann. Jeg ser på det som en utfordring, som Anders gjorde da han takket ja til jobben. Vi må prøve å snu skuta sammen. Det har vært jevne kamper de ikke har klart å bikke til sin fordel, så det må vi klare å snu i høst, sier Azemi.

Ullern møter Bærum hjemme i første kamp etter ferien søndag 23. juli.

– Det har sett syltynt ut i vår, men etter å ha sett min andel av PostNord-kamper gjennom karrieren, har jeg en god anelse om hvor nivået ligger. Det jeg ser på trening hver dag skal være godt nok til å ta de poengene som kreves. Jeg hadde ikke tatt jobben om jeg ikke trodde det skulle gå, sier Lübeck og fortsetter:

– Vi må finne flyten og få den første seieren tidlig, hvis ikke blir det for langt opp. Det kan alle se, men det er et press jeg må tåle og som spillerne må leve med. Hvis man ikke tåler det presset, spiller man i 3. divisjon i 2024. Så enkelt er det, sier Lübeck.

