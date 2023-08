Kjelsås selger nytt talent til Eliteserien – Lyn og Grorud forsterker

Før sesongstart ble kantspiller Yaw Paintsil og tankspiss Ole Erik Midtskogen solgt til henholdsvis Tromsø og Odd. Etter å ha herjet med Stabæk og de fleste andre som var innom Grefsen stadion på vårparten i år, ble også Rasmus Vinge solgt til Eliteserien og Stabæk. Onsdag kom salg nummer fire til øverste nivå i år.

Kjelsås og Sarpsborg er nemlig enige om en overgang for Victor Halvorsen, men i motsetning til de andre overgangene skjer ikke denne før etter sesongen. Eller det vil si at klubbene er enige om at Halvorsen lånes ut igjen til Kjelsås ut sesongen, før han returnerer til Sarpsborg før neste sesong.

– Vi er veldig stolte av at enda en Kjelsås-spiller tar steget inn i den helprofesjonelle fotballhverdagen. Masse kudos til Victor, men også all ros til alle de som har hjulpet han på veien fra barnefotballen og til i dag her på Oslos tak, sier sportslig leder Alexander Rein til Kjelsås hjemmesider.

– Et spesielt idrettshode

19-åringen Victor Halvorsen har vært i klubben hele livet, og har til tross for sin unge alder allerede klart å få seg 52 kamper for A-laget etter debuten som 17-åringen tilbake i 2021.

– For alle trenere, ledere og medspillere som har fulgt Victor fra barn til mann i Kjelsås fotball, vil dette oppleves som en svært fortjent og logisk overgang. Man så veldig tidlig at Victor er en godt oppdratt gutt, med et helt spesielt idrettshode, sier hovedtrener Eivind Kampen og fortsetter:

– Victor ble veldig fort en bærebjelke i laget vårt, og har levert fantastisk for oss de siste åra. Jeg er helt overbevist om at han kommer til å håndtere det neste steget, og det blir utrolig gøy å følge fortsettelsen, sier Kampen videre.

Kjelsås starter opp igjen etter ferien borte mot Ørn i Horten førstkommende lørdag. Med kommende Sarpsborg-spiller Victor Halvorsen i troppen.

Én ut og én inn hos Lyn

Samtidig skjer det også mye i divisjonsrivalene Lyn og Grorud. Førstnevnte har sagt farvel til Henrik Lehne Olsen, som drar til Heming etter nesten seks år i klubben. Halvannet av de årene ble ødelagt av en korsbåndsskade, som har gjort at det ikke har blitt med mer enn 54 kamper i Lyn-drakta.

– Det har vært en ære å være Lynspiller i 5,5 år. Lyn er en spesiell klubb som jeg alltid kommer til å følge med på og heie på, sier Lehne Olsen om avskjeden på Lyns hjemmesider.

– Jeg må si det er vemodig og leit når markante skikkelser som Henrik forlater klubben. Henrik har vært en lederskikkelse og en markant spiller og Lyn-ambassadør i en periode hvor klubben slåss for å komme seg opp og frem fra 3 divisjon, er sportssjef Glenn Hartmanns attest til midtbanespilleren.

Tirsdag offentliggjorde Lyn også at de har hentet inn en ny stopper, i Rasmus Isegran, ut sesongen.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass Rasmus for resten av 2023-sesongen. Rasmus vil sørge for at vi får økt konkurranse og bedre dekning i våre bakre rekker, sier Hartmann.

Alrek hentet sin andre spiller

Omtrent samtidig med de to andre overgangene onsdag, bekreftet også Grorud at de har hentet sin andre spiller under Andreas Alrek-perioden. Først ut var Trygve Løberg, og onsdag ble det klart at Mathias Øfsti Bråten vender hjem etter ett år på fotballakademi i Spania.

– Mathias er en lokal spiller som er profesjonell i treningshverdagen sin. Han ville veldig gjerne til Grorud, og dette er som hånd i hanske for hvordan vi ønsker å bygge for framtiden, sier Alrek til Groruds hjemmesider.

Klubben opplyser at 23-åringen har med seg én kamps karantene fra Spania, og derfor ikke kan spille da Fram gjester Grorud på lørdag. Derimot kan han få sin Grorud-debut da rekruttene skal møte Skedsmo på søndag.

