Kampen om Kjelsås’ cupeventyr: – Tullete det vi er med på nå

En ferierende Eivind Kampen stakk innom den nyeste episoden av «Trikkeligaen», for å snakke om Kjelsås’ cupeventyr som til nå har ført dem til en historisk semifinale i cupen. Det oppnådde de med å slå Raufoss 2–1 etter en straffe på overtid av Jens Bonde Aslaksrud forrige uke foran et fullsatt Grefsen stadion.

– Det er fint det firkløveret som er igjen nå. Det tok litt tid før det sank inn, men hver gang jeg leser opp de fire semifinalistene som er igjen høyt for meg selv, går det opp for meg at det er litt tullete det vi er med på nå, sier Kampen i podkasten «Trikkeligaen».

Suger litt ekstra på karamellen

Kjelsås-treneren sier at han er glad for at Lyn-kampen ble utsatt, slik at han og laget kunne gå inn i ferien sugende på semifinalekaramellen.

– Det var en veldig fin timing på dette eventyret og, da vi gikk rett ut i ferie etterpå. Det å slå Raufoss og gå til semifinalen ble jo en ekstra stor Fudge-karamell som man trenger å suge litt ekstra på. Derfor var det fint å ta med seg den inn i ferien, forteller Kjelsås-treneren.

Han har blitt en av de få trenerne som har tatt et lag fra tredje nivå inn i semifinalen, og med det blitt med i en fin rekke med blant andre Haugar og Mo IL på 70- og 80-tallet som kom fra datidens 3. divisjon og inn til semifinale. Haugar gikk sågar til finalen, der de tapte 2–1 for Viking.

– Cupen har vært et eneste stort eventyr for oss. Vi har vært en stor underdog hele veien, men når du kommer til kvartfinalen og så trekker Raufoss. Ingen disrespekt til Raufoss, som var favoritter mot oss de også, men en større mulighet til å komme seg til en semifinale får du ikke. Det var første kampen siden Follo i 1. runde der vi kjente på at det var litt skuffende om vi ikke gikk videre, sier Kampen.

– Det er det mest imponerende

Det klarte de, etter en høydramatisk kamp der Jens Bonde Aslaksrud igjen ble overtidshelt med et straffespark.

– Hehe, han har blitt en overtidsmann Jens. Det er nesten litt komisk nå, siden det vel var den tredje cupkampen på rad han avgjorde på overtid. Det er litt uvirkelig, men det er litt sånn han er som type. Han er en halvgæren fyr som aldri skrur av og som alltid jakter på sjanser. Derfor er det også fortjent at han får sånne øyeblikk, sier Kjelsås-treneren som mener minuttene etter Raufoss’ utligningsmål er det mest imponerende med hele Kjelsås’ cupeventyr.

– Det var et ordentlig slag midt i fleisen, og du blir litt mørk i tankene når du får den mot deg bare minutter før slutt. Det første jeg tenkte da var at vi måtte ta oss til ekstraomgangene, fordi den var tøff å ta for spillerne. Men de svarte på den umiddelbart, og gikk rett i strupen på Raufoss og skapte flere sjanser før vi til slutt fikk det straffesparket. Den innstillingen er beskrivende for gruppa vi har nå, opplyser Kampen.

Tror ikke på noen finale

Før både Aslaksruds overtidsscoring, og Raufoss dramatiske utligningsmål, hadde Rasmus Eggen Vinge gitt Grefsen stadion en avskjedspresang. Kantspilleren dribla halve Raufoss og ga Kjelsås ledelsen etter et soloraid vi har blitt vant til å se av spilleren som nå skal vise seg fram for Stabæk i Eliteserien.

– Det er i slike kamper de beste spillerne pleier å dra sånne ting opp av hatten, og det målet var et nydelig punktum for Rasmus. At han leverer det målet foran et svært sjeldent fullsatt Grefsen stadion unner jeg han. Det var en veldig fin avskjed, sier Kampen som etter det hadde enda større tro på seier.

– Vi slipper ikke inn mange mål, og spesielt ikke hjemme. Når du først kommer foran da, er det klart at det begynner å ligne på noe. Så det er ikke til å legge skjul på at vi begynte virkelig å få troen på det da. Jeg synes også vi var det klart beste laget, og fortjente å gå videre til semifinalen, sier han.

Men å kopiere Haugar og ta seg til cupfinalen på Ullevaal har Kampen likevel ikke videre tro på.

– Nei, den går ikke. Men det blir gøy, og det blir en kamp der vi kan være skrape av den siste lille glasuren på den kaka vi har spist på i et par måneder. Det blir svært trivelig, med nok en folkefest på Grefsen og den siste lille premien for spillergruppa. Det er vel få sporter der underdogen vinner oftere enn i fotball, men stort større underdog får vi ikke blitt i den kampen, avslutter Kjelsås-treneren før han tar videre fatt på ferien.

