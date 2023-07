Klanen krever endringer i Vålerenga: – Det er frustrerende å se på

Vålerengas sesong har vært langt under det som har vært forventet av klubben så langt. Etter halvspilt serie ligger de på direkte nedrykk to poeng bak lørdagens overmenn Sandefjord, og kun ett poeng foran Aalesund på sisteplass. Talsperson for Klanen, Christian Arentz, forteller at målsettingen og forventningen som ble satt før sesongen på ingen måte er møtt.

– Sesongen så langt er selvfølgelig langt under det som er forventet. Det sportslige utvalget har sagt at fjerdeplass er der Vålerenga skal ligge med tanke på budsjett og spillere. Vi i Klanen er ikke vant med å være med i toppen, og er mer vant til å være midt på tabellen. Det var det vi forventet i år også, sier Arentz til Dagsavisen.

Frustrasjon i Klanen

Han innrømmer at det er mye frustrasjon i Klanen, men samtidig at det er flere som kommer seg på stadion for å støtte gutta.

– Det er mye frustrasjon hos alle som bryr seg om Vålerenga nå, men den frustrasjonen gjør at vi på tribunen samler oss mer sammen, og bruker det negative til å støtte gutta enda mer. Samtidig som laget gjør det dårlig er det flere som kommer på kamp, og en økende interesse rundt Vålerengas kamper, forteller Arentz.

Én viktig endring har blitt gjort på Vålerenga-kontoret de siste årene.

– Det har blitt gjort en strukturell endring der Joacim Jonsson har kommet inn som sportssjef i stedet for slik det tidligere har vært med at treneren er den høyeste grenen i den sportslige delen av klubben. Vi har stor tillit til at både trener og sportslig leder gjør jobben de er ansatt for, sier Klanens talsperson.

Usikkerhet i gruppa er med på å skape trøbbel i de avgjørende fasene av kampene, mener han.

– Selvtilliten i laget mangler tydelig nå. Det gjør at det virker som at det en usikkerhet i spillergruppa, og den usikkerheten kombinert med marginer som går imot er med på at vi ikke klarer å avgjøre kamper i vår favør, mener Arentz.

[ Blytungt jubileumstap sender Vålerenga ordentlig ned i driten ]

Stiller spørsmål rundt strukturen i klubben

Spesielt på egen hjemmebane har det gått trått for Vålerenga, som nå er inne i sin tyngste periode på 48 år.

– Det er frustrerende for oss supportere å se laget slite så mye på hjemmebane og aldri få en seier. For oss handler det nå om å støtte gutta uansett hva som skjer, så snur dette fort om vi får til en seiersrekke. Det er her vi supporterne kommer inn, sier Arentz.

Han sier at Klanen lenge har etterlyst endringer i måten klubben drives på.

– Vi har hele veien ment at det er mer enn bare et trenerbytte som må til. Det må kanskje endres litt i administrasjon og organisasjon. Vi tror alle i Vålerenga må se seg selv i speilet og spørre seg selv om: Gjør jeg det beste for at Vålerenga skal være best mulig?, sier Arentz.

[ Nedrykksspøkelset lurer etter verste hjemmerekke på 48 år: – Nå ser det stygt ut ]

Markedssjefen slutter i Vålerenga

Selv om Klanen ønsker endringer i klubben, sier Arentz at de blir involvert og har en stemme i klubben som gjør det enklere for begge parter å samarbeide.

– Vi føler vi har en god dialog med klubben, og skal ha hyppigere møter med klubben. Det blir hyppigere møter nå som det ikke går som det skal, for å prøve å løse dette på best mulig måte. Vi er veldig fornøyde med at vi blir tatt med og involvert i ting som skjer i klubben, Klanens talsperson til Dagsavisen.

Mandag offentliggjorde Vålerenga at markedssjef Mehran Amundsen-Ansari gir seg etter sesongen.

– Jeg vil for alltid være takknemlig for å ha fått lov til å jobbe med så mange bra mennesker i og rundt klubben. Det har vært 3,5 uforglemmelige og fantastiske år. Jeg må benytte anledningen til å takke alle kolleger i Vålerenga, spesielt i den kommersielle avdelingen, alle samarbeidspartnere, frivillige og ikke minst supporterne for den reisen vi har hatt sammen, sier Amundsen-Ansari til klubbens hjemmesider.

[ Hagen om påstått VIF-interesse: – Har hørt om det ]