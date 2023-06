Nornes med sitt første VIF-lag: - Strandberg usikker

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det har vært en tung start på sesongen til Vålerenga Fotball. Det spekuleres i hva som skjer rundt trenerspørsmålet.

Det eneste sikre er at Dag-Eilev Fagermo sin assistent Jan Frode Nornes har tatt over roret på Intility midlertidig.

Etter en lang pause i forbindelse med landskampene, er Stjørdals/Blink første oppgave på bortebane. Et 2. divisjonslag som slo Rosenborg i forrige runde.

Usikker på hvor Vålerenga står

Nornes innrømmer at de siste ukene har vært unormale.

– Det har vært en spesiell tid med tanke på alt som har skjedd her på Intility samtidig må vi som er igjen her se fremover, sier Nornes til Dagsavisen etter tirsdagens trening.

Han liker det han ser av intensitet på treningene.

– Den siste uka har det vært et veldig bra energinivå og kvalitet på treningene.

Nornes innrømmer at han er usikker på hvor Vålerenga står.

– Nå er det en god stund siden vi spilte sist så det skal være greit å få spille kamp igjen, sier han.

Spillerne gikk rett i ferie etter 0-1-tapet for Strømsgodset 11. juni.

Nornes mener de har vært uheldige med resultatene denne sesongen.

– Jeg synes vi har fått dårlig betalt i forhold til hvordan prestasjonene våre har vært. Det mangler det siste lille for at det skal bikke vår vei. Vi har jobbet med å få tilbake humør og spilleglede. Det er små marginer som kan gjøre at det kan bikke vår vei, konstaterer Nornes.

Jan Frode Nornes synes prestasjonene til Vålerenga-gutta er bedre enn poengfangsten sier. (Jørn H. Skjærpe)

Tøff måned i vente

Vålerenga tar ikke lett på oppgaven som venter i Trøndelag.

– Stjørdals-Blink har slått ut Rosenborg, så vi tar selvfølgelig denne kampen på alvor. Det kommer til å bli en tøff bortekamp, men klarer vi å få ut potensialet som ligger i laget har vi selvfølgelig gode sjanser til å gå videre til kvartfinalen, sier han.

Det blir et sterkt lag som møter til kamp onsdag, skal vi tro Jan Frode Nornes.

– Jeg sier som Arne Scheie, cup er cup så alt kan skje. Vi har ikke tatt ut laget ennå, men vi tar ut et lag som vi mener er sterkt nok til å slå Stjørdals-Blink.

Stefan Strandberg var ikke med og trente med resten av laget tirsdag.

– Stefan er det litt usikkerhet rundt, fordi han spilte to tøffe kamper for landslaget i pausen så han trenger muligens hvile, men det er ikke bestemt om han blir med.

Tre dager etter onsdagens cupkamp kommer Viking til Intility for neste kamp i Eliteserien.

– Kampen onsdag er starten på en tøff periode for oss og da må vi tenke litt på belastningen til enkeltspillere, hvor kabalen må gå opp uten å få flere skader, avslutter Nornes.

---

FAKTA

De neste kampene til Vålerenga:

28. juni: Stjørdals-Blink - VIF (cup)

1. juli: VIF - Viking

9. juli: Tromsø - VIF

12. juli: Evt. kvartfinale cup

15. juli: VIF - Molde

---