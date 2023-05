VIF-rekruttene stilte med en snittalder på 16,5 år – tapte med tosifret

Så langt denne sesongen har Vålerenga vunnet begge sine hjemmekamper med et betydelig sterkere mannskap enn det som tapte sesongens eneste bortekamp så langt. Den var mot en av opprykksfavorittene i Egersund, og til kampen mot en annen opprykksfavoritt i Arendal tirsdag var det igjen juniorlaget som var sendt ut på tur.

Hele ni endringer er gjort på laget som slo Træff sist, der bare Max Bjurstrøm og Stian Sjøvold Thorstensen er igjen fra det laget. Kaptein Noah Risberg var lagets eldste på 18 år, i en VIF-stall der snittalderen på laget som startet kampen var 16,5 år. Arendal tok umiddelbart kommandoen mot VIF-rekruttene med to kjappe mål.

Arendal-back Jonas Fredriksen utnyttet en liten konsentrasjonssvikt da ballen gikk på tvers av 16-meteren, men skuddet ble reddet av Magnus Stær-Jensen. Den påfølgende corneren ble slått svakt på første stolpe, men når verken Stær-Jensen eller VIF-spilleren på første stolpe klarerte ballen, snek den seg inn på mystisk vis.

Arendal kjapt opp i 3-0

Det første målet kom etter rundt to og et halvt minutt, og de fremmøtte i solskinnet måtte bare vente ett minutt til før neste mål satt i nettet bak Stær-Jensen. Denne gang kom målet etter at Vålerenga mistet ballen på midten, før Sebastian Remme Bergen ble spilt igjennom og rundet keeper. Vinkelen ble litt skrå, så han la ballen inn igjen i feltet til Sander Lille-Løvø som satte ballen i åpent mål.

Fem minutter senere kom dagens tredje mål, da Arendals Ole Marius Håbestad satte opp en fin vegg og dro av en mann inne i VIF-boksen før han enkelt satte 3-0 inn bak Stær-Jensen. Før ti minutter var spilt hadde altså Arendal scoret hver gang de gikk i angrep, og kampen var allerede for lengst over.

Like før kvarteret spilt broderte Arendal seg igjennom VIF-forsvaret igjen, men denne gang ble Preben Skeie stoppet av en strålende enhåndsredning av Stær-Jensen som var kjapt nede i hjørnet. Den påfølgende corneren ble headet like utenfor av et Arendal-lag som stort sett gjorde som de ønsket i starten.

Stær-Jensen med flere gode redninger

Arendal fortsatte å skape sjanser, og kunne scoret både 4-0, 5-0 og 6-0 før halvspilt første omgang. Magnus Stær-Jensen viste frem en god beinparade på en av mulighetene, og et par andre avslutninger snek seg utenfor. Men det ble stort sett farlig i hvert angrep, og det uten at Vålerenga omentrent ikke hadde vært over midten.

Vi måtte vente til nærmere halvtimen før Arendal scoret sitt fjerde mål. Christopher Cheng ble chippet igjennom og kom seg inn bak VIF-forsvaret. Fra skrå vinkel banket han til høyt opp i nettaket, og da Stær-Jensen ikke klarte å holde ballen ute, datt den inn i mål på bakerste stolpe.

Minuttet senere satte Mathias Johansen ballen i tverrligger, etter et innlegg fra målscorer Ole Marius Håbestad. Preben Skeie kom så alene med Stær-Jensen som plukket frem nok en god enhåndsredning, før 5-0-målet kom fem minutter før pause. En dårlig VIF-klarering ble plukket opp, før Matias Johansen spilte en slags vegg og satte inn kampens femte mål nede i det lengste hjørnet.

6-0 til pause

Vi rakk også å få med oss 6-0 før det ble blåst av til pause. Nok en gang kom målet etter en chip gjennom VIF-forsvaret, da Preben Skeie chippet ballen igjennom til Mathias Johansen. Han dempet ballen og satte den inn bak Stær-Jensen, for sitt andre mål for kvelden. Det målet kom minuttet før pause, slik at det sto 6-0 til pause.

Etter hvilen tok Arendal det litt mer med ro, slik at Vålerenga-rekruttene faktisk fikk holde litt på ballen. Den idyllen sprakk etter sju minutter, da VIF-forsvarer Michael Opeyemi klarerte et innlegg i beina på Arendals Kevin Egell-Johnsen. Han takket og bukket og blåste inn sitt første mål i Arendal-drakt. 7-0.

Like over timen spilt kom 8-0, og det var kampens første målscorer Preben Skeie som var frempå igjen. Mathias Johnsen vippet igjennom Egell-Johnsen som kom seg ned til dødlinjen og la inn i feltet. Der var Skeie først på ballen, og bredsidet inn sit andre mål for kvelden.

Sjelden VIF-sjanse før det ble 11-0

20 minutter før slutt fikk også Sverre Martin Torp meldt seg på scoringsballet. Arendal-kapteinen dro seg inn i VIFs 16-meter, og sendte ballen i en fin bue rundt Stær-Jensen og bort i det lengste hjørnet til 9-0.

Kvarteret før slutt kom noe så sjeldent som en VIF2-sjanse, da Lorents Apold-Aasen fikk kranglet med seg ballen inn i Arendal-feltet. Unggutten ble litt het på grøten, og beinet ballen over mål i det som var VIF-rekruttenes første sjanse i kampen.

I stedet for redusering kom Arendals tiende mål for kvelden, da Mathias Johansen hælsparket ballen tilbake til Sander Lille-Løvø som fikset tosifret. Preben Skeie fikk hat tricket sitt, da han bredsidet inn 11-0 etter et innlegg fra Mathias Johansen. Det ble også kampens siste mål.

VIF-rekruttene har med dagens tap 0 poeng og 0-15 i målforskjell på bortebane, og seks poeng og 6-0 i målforskjell på hjemmebane. Neste kamp for VIF2 er hjemme mot Brattvåg førstkommende søndag 7. mai.

Kampfakta:

Postnord-ligaen avd. 1, runde 4

Arendal – Vålerenga 2 11-0 (6-0)

Norac stadion, 475 tilskuere

Mål: 1-0 Preben Skeie (3.), 2-0 Sander Lille-Løvø (5.), 3-0 Ole Marius Håbestad (10.), 4-0 Christopher Cheng (30.), 5-0 Mathias Johansen (41.), 6-0 Mathias Johansen (44.), 7-0 Kevin Egell-Johnsen (53.), 8-0 Preben Skeie (62.), 9-0 Sverre Martin Torp (70.), 10-0 Sander Lille-Løvø (79.), 11-0 Preben Skeie (86.)

Gult kort: Noah Risberg, VIF 2.

Dommer: Freek Arjen van Herk (Smørås IL)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Stær-Jensen – Vilmer Brunskog (Sigurd Rørstad fra 89.), Michael Opeyemi (Besart Kahlosi fra 74.), Maxwell Kerdoe (Jonathan Krohn de Lange fra 63.), Max Bjurström – William Osnes Ringen (Emin Pajic fra 74.), Stian Sjøvold Thorstensen, Adrian Kurd Rønning – Lorents Apold-Aasen, Noah Risberg, Muhammad Usman Shahid.

