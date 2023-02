Grorud på skinner, mens Kjelsås-hikken fortsetter: – Ny dårlig prestasjon

LØVENSTAD (Dagsavisen): Ettersom Grorud match kunstgress ikke er spilleklar enda har Grorud trent på Løvenstad, ikke så langt fra Lillestrøm. Det er altså deres «hjemmebane» i vinter, hvilket betyr at Oslo-lagene måtte ut av byen for å møtes denne fredagskvelden.

– Det er relativt gode forhold her, så vi er fornøyd med tilværelsen. Vi trives godt her, men det er klart at vi skulle helst vært på Grorud, sier Grorud-trener Jonas Rygg til Dagsavisen.

Oppgjøret mellom divisjonskollegene utspilte seg for det meste på midtbanen, og inneholdt få sjanser. Didrik Sereba ble matchvinner halvveis ut i førsteomgang etter et flott Grorud-angrep. Etter kampen snakket Dagsavisen med begge lags trenere, der den ene var fornøyd, og den andre misfornøyd.

– Jeg er fornøyd med gjennomkjøringen, særlig med deler av angrepsspillet i førsteomgang, sier Rygg.

[ Solid Grorud-seier over Hønefoss: – 1. omgang var årsbeste ]

Kjelsås best de første femten

Kjelsås-trener Eivind Kampen likte det han så mot Nordstrand for to uker siden, men etter det har det blitt tre kamper uten at laget har scoret.

– Det er offensivt skoen trykker for oss. Vi gjør en ny dårlig prestasjon i kveld, sier han.

Kjelsås kom best i gang, hadde en rekke dødballer og etter hvert et innlegg som gikk rett i stolpen. Dette var lagets beste minutter i hele kveld, og de burde nok ha scoret i denne perioden.

– Man kan se at det hakker litt. Vi er litt på etterskudd i samhandlingen og må skru til. Det blir mye nesten, sier Kampen.

– De kommer litt for lett til og skaper noen farligheter på innlegg, men jeg syns vi klarer å pakke inn Aslaksrud veldig godt. Forsvaret flytter seg godt sammen og står i det. Den defensive totalen er jeg veldig godt fornøyd med, sier Rygg.

[ Skeid og Kjelsås temmet hverandre ]

Stillingskrig

Ved kvarteret spilt jevnet det seg ut i en stillingskrig. Lagene slet med å sette sammen flere trekk i laget, og det var mange upressa feil, særlig i pasningsspillet. Det frustrerte trenerne Jonas Rygg og Eivind Kampen, i tillegg til publikum som hadde møtt opp.

Det var et sjansefattig oppgjør som utspilte seg, men da Grorud tok ledelsen på sin første mulighet stemte alt. Løpene, pasningene og presisjonen. Tollef Kvello Etholm viste fram vendeferdighetene sine i mellomrommet, sendte ballen ut til Theodor Kramarics som slo inn på direkten. Inne i feltet gjorde Didrik Sereba ingen feil.

En flott scoring som uten tvil var det store høydepunktet i den første omgangen. Grorud holdt på å kopiere det samme angrepet på venstrekanten helt mot slutten, men Sereba traff ikke like godt ved den anledningen.

– Jeg er fornøyd med store deler av angrepsspillet. Når vi tvinger det igjennom spiller vi på oss brudd, men de gangene vi spiller flere trekk som skaper uro i Kjelsås, da får vi de rommene vi er ute etter, sier Rygg.

[ Zafeiris-salg bidrar i klubbkassa til Grorud: – Får en betydelig sum ]

Grorud-kontroll etter pause

Det samme sjansefattige kampbildet fortsatte også etter sidebyttet. Kjelsås lå kompakt, noe som skapte rom for Grorud ute på kantene. De tok ikke alltid muligheten, men Kjelsås-presset satt heller ikke, og da ble det en del ballinnehav i forsvars- og midtbanerekka til Grorud. Denne delen av spillet slet Kjelsås med.

– Vi kommer for sent opp i dem i det defensive arbeidet, og det smitter over i vårt offensive spill. Vi finner ikke rytmen verken offensivt eller defensivt. Grorud kontrollerer, mens vi har mye dårlig presisjon i spillet vårt. Da må vi løpe rundt og reparere hele tiden, sier Kampen.

Jonas Rygg synes laget hadde god kontroll på midtbanekrigen.

– Vi frispiller stopperne og skaper usikkerhet på kantene deres. Da blir vi vanskelige å ta ut, selv om de ligger kompakt i 4-4-2. Presspillet sitter greit det også. Vi kunne nok ha utnyttet kantene enda mer, men jeg er jevnt over fornøyd med det vi gjør i andreomgang også, sier Grorud-treneren.

[ Halvveis til seriestart – sjekk de resterende treningskampene her ]

Avslutningstrening på programmet

Etter hvert som kampen nærmet seg slutten ble det mer spill på Groruds halvdel, uten at det hjalp stort for Kjelsås. De maktet ikke å skape de store sjansene, og nå har laget gått tre kamper uten å score, mot Lyn, Skeid og Grorud.

– Det mangler kvalitet. Vi er for forutsigbare og gutta klarer ikke helt å forholde seg til hverandre, sier trener Kampen.

En gladnyhet for klubben er at de endelig har anskaffet en tredje keeper i stallen. Christopher Varcoe skal holde buret rent sammen med William Da Rocha og Terje Kirsebom.

– Det er veldig deilig å ha en tredje keeper på plass. Nå skal det trespannet få kjørt seg med mye skuddtrening fremover. Vi har en jobb å gjøre der, så de blir ikke arbeidsledige med det første, sier Kampen.

[ Kjelsås etter ydmykelsen av Lyn: - Flaut av oss, men nyttig ]

Grorud-elleveren ikke satt

For «hjemmelaget» var det noen forfall til kveldens kamp.

– Magnus Lundal og Rino Falk Larsen, samt tre-fire andre A-lagsspillere var ikke med i kveld på grunn av sykdom. Da blir det rom for unggutta. U21-gutta Mikkel Knutsen og Tollef Etholm gjør begge fine prestasjoner. De har vært gode på trening og fortjener å få sjansen. Så det er et slagkraftig lag vi stilte med i kveld, sier Jonas Rygg.

Grorud skal nå til vestkanten for å møte Ullern neste helg. Det gjenstår minst fire treningskamper for dem før sesongen begynner hjemme mot Aalesund 2 om 45 dager.

Kjelsås har på sin side minst seks kamper til på oppkjøringsprogrammet. Neste test er borte mot Strømmen, et lag Lyn slo 1–0 samtidig som denne kampen ble spilt.

[ Lyn slo Strømmen og tok sin tredje strake seier i oppkjøringen ]

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Grorud – Kjelsås 1–0 (1–0)

Løvenstad kunstgress, ca. 50 tilskuere

Mål: 1–0 Didrik Sereba (27.)

Grorud: Simen Lillevik (Vegard Storsve 70.) – Mathusan Sandrakumar (Ersin Kocacenk 80.), Mikkel Knudsen, William Bjeglerud (Theodor Agelin 60.), Fredrik Carson Pedersen – Theodor Kramaric (Casper Myhren Fjeld 80.), Saadiq Elmi, Simen Beck, Elias Nahiry (Sebastian Henriksen 80.) – Tollef Kvello Etholm (Peder Meen Johansen 70.), Didrik Sereba (Fredrik Finnøy 60.)

Kjelsås: William Da Rocha (Terje Kirsebom 46.) – Sebastian Ottesen (Greg Dusabe 70.), Simen Olafsen, Jesse Boateng, Helmer Rusten – Rasmus Vinge (Jakob Emblem Olsen 76.), Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen (Ahmad Abbas 60.), Leo Bech Hermansen (Marius Stølan 79.) – Arman Nouri (Filip Gripsgård 60.), Jens Bonde Aslaksrud (Patrick Askengren 60.)

---