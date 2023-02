Slik vurderer vi VIF-spillernes innsats i seieren over Moss

JACOB STOREVIK – 5. God til å dirigere sine bakre rekker, og hadde roen da lagkameratene hans spilte ballen tilbake til keeperen titt og ofte.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5. Solid defensivt, men ikke så aktiv offensivt. God corner da Petter Strand satte inn 2-0.

ARON KIIL OLSEN – 5. Stort sett god kontroll også på Kiil Olsen, selv om han feilberegnet ballbanen ved en anledning som førte til en halvsjanse til Moss.

ALEXANDER HAMMER KJELSEN – 5. Hadde god kontroll defensivt, selv om han hadde relativt lite å gjøre den siste halvtimen. Gjorde det han skulle. Ikke veldig involvert offensivt.

SIMEN JUKLERØD – 5. Hadde full kontroll defensivt, og var villig med offensivt. Mange gode overlappinger i samarbeid med Dicko Eng på sin kant, selv om det ikke ble noen store sjanser ut av det før pause.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6. Igjen positiv på midtbanen. Jobber godt, og er flink til å finne rom foran Moss-forsvaret. Slo gjennombruddspasningen til Bjørdal før Vålerengas 1-0-scoring. Ut til pause.

ODIN THIAGO HOLM – 5. Hadde igjen den balanserende oppgaven på midtbanen, og var flink til å vende spillet. Skulle gjerne sett at han tok litt mer tak i kampen og drev mer med ballen fremover i banen før pause, men hevet seg etter hvilen.

HENRIK BJØRDAL – 6. Gikk på flere gode løp inn i Moss-boksen, og fikk lønn for strevet etter en halvtime da han ble spilt igjennom av Bech Riisnæs og la ballen på tvers til Børven før 1-0-målet. Ut til pause.

MOHAMED OFKIR – 6. Flikket Bech Riisnæs fint gjennom i den første omgangen, og var den som skapte litt ubalanse og som angrep Moss-forsvaret mest før pause. Ikke like toneangivende etter hvilen, og gikk ut 20 minutter før slutt.

TORGEIR BØRVEN – 5. På rett sted til rett tid da han satte inn Vålerengas ledermål etter halvtimen. Satt ikke inn et veldig intensivt toppress før pause, som gjorde at det ble få brudd for Vålerenga. Litt mer intensiv i presset mot keeper etter hvilen, men ganske anonym ved siden av målet han presset inn.

JACOB DICKO ENG – 4. Angrep backen på sin side villig vekk, men lyktes ikke alltid med å komme seg rundt. Flink til å dra på seg en mann og spille backen sin på overlap, men klarte ikke å sette voldsomt fyr på oppgjøret før han gikk av etter timen.

BRYNJAR BJARNASON – 5. Inn etter pause. Hadde i likhet med de andre stopperne som spilte for Vålerenga ikke all verdens å gjøre, og trillet mye ball i bakre rekker i et forsøk på å sette i gang angrep.

LEONARD ZUTA. – 5. Inn etter pause. Med på å dra opp tempoet fra start etter hvilen, og spillesugen etter å ha startet på benken både mot Malmö og Moss. Villig med offensivt.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 6. Inn etter pause. Gode returløp, og flink i pasningsvalgene sine fremover i banen. Holdt på å sette inn 3-0 helt på tampen, men headingen ble reddet av Moss’ keeper.

OMAR BULLY – 5. Inn etter pause. Lagt i bakken like over timen spilt, og burde fått straffespark.

Daniel Håkans, Petter Strand, Seedy Jatta, Jones El-Abdellaoui og Mathias Emilsen spilte for lite til å bli vurdert.

[ Vålerenga kontrollerte inn seieren mot Moss uten å imponere ]