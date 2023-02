Vålerenga kontrollerte inn seieren mot Moss uten å imponere

LA QUINTA (Dagsavisen): På den ellevte og nest siste dagen av Vålerengas opphold nummer to i Marbella var det duket for revansje for VIF-spillerne som fikk seg en leksjon i effektivitet mot Malmö under lagets første kamp fredag for nøyaktig én uke siden.

Den endte med 3-0-seier til Malmö, og ganske få svar for Dag-Eilev Fagermo. Fra den kampen har Jacob Storevik tatt over i mål, mens Aleksander Hammer Kjelsen og Aron Kiil Olsen danner et nytt stopperpar der Stefan Strandberg og Brynjar Bjarnason startet i midtforsvaret mot Malmö sist.

Som mot Malmö sist fredag var det også veldig mye vind som preget oppgjøret mot Moss, der gjestene kom til kampens første mulighet, men skuddet gikk over. Det var vel omtrent det eneste som skjedde også de første ti minuttene, da Vålerenga heller ikke klarte å skape noe særlig. Et par spede forsøk endte opp i en corner, der dommer blåste for frispark.

Børven ga Vålerenga ledelsen

Vålerenga hadde kontroll på oppgjøret, men klarte ikke å finne noen vei gjennom Moss-forsvaret. Det endte ofte med at VIF prøvde seg, og at Moss banket ballen opp på Vålerengas banehalvdel, før Vålerenga prøvde på nytt. Den første halve omgangen kan best beskrives som dørgende kjedelig.

Det gikk litt sakte med Vålerenga i den første omgangen, både i angrepsspillet, men også i presspillet. Det gjorde at Moss hadde det ganske komfortabelt når de trillet ball i bakre rekker, og ikke spesielt store problemer når Vålerenga angrep.

Bjørdal gikk på et godt løp inn i Moss-boksen, og kom seg først på innlegget fra Ofkir, men indreløperen styrte headingen utenfor. Minuttet senere var Bjørdal igjen på farten, etter at han ble spilt gjennom av Bech Riisnæs. Bjørdal kom seg ned til dødlinjen og la ballen inn i feltet, og på bakerste stolpe fikk Torgeir Børven presset en Moss-spiller til å sette ballen inn fra kort hold.

Strand scoret sekunder etter innbyttet

Fem minutter før pause ble Jacob Dicko Eng taklet hardt av en Moss-spiller, og ble liggende i et minutt eller to, før han kom seg opp igjen. Til stor jubel fra de fremmøtte Vålerenga hadde med seg på sponsortur. Minuttet senere kom det flere klappsalver, etter at Henrik Bjørdal kom seg opp etter en kollisjon med Odin Thiago Holm.

Mer skjedde det ikke før pause, i det som var en relativt sjansefattig og heller kjedelig første omgang der Vålerenga hadde god kontroll, men ikke klarte å bryte ned Moss-forsvaret ofte nok. Etter pause kom Vålerenga ut med litt mer intensitet og glød, og prøvde å løfte spillet sitt med litt kjappere pasninger og vendinger.

Vålerenga gjorde tre bytter etter timen spilt, og blant dem som kom inn var Petter Strand. På den påfølgende corneren gikk Strand opp nokså alene, og stanget inn Vålerengas andre mål for kvelden. Med sitt første touch på ballen, sekunder etter han kom inn. Coaching i verdensklasse, meldte Vålerenga-sponsorene på sidelinja.

Fagermo ropte på straffe

Sammen med Strand kom Daniel Håkans inn til sin VIF-debut. Omar Bully ble lagt i bakken fem-seks minutter over timen spilt, og VIF-trener Dag-Eilev Fagermo var såpass sint på dommeren at han ikke dømte straffe at han pratet på seg et gult kort.

Etter det kom Moss med et lite press. Først feilberegnet Aron Kiil Olsen en lang ball, før en feilpasning gjorde at Moss fikk et gunstig brudd høyt i banen. Begge gangene fikk Vålerenga ryddet opp i eget forsvar, uten at Moss kom til en avslutning.

Fem minutter før slutt brøt Seedy Jatta fint og kom seg inn i Moss 16-meter. Innlegget skulle vært barnemat for Moss-keeperen, men han klarte å fomle ballen ut i feltet. Hadde Håkans vært litt mer på alerten der, kunne han fått sitt første mål i VIF-drakta, men like etter ble han lagt i bakken. Igjen ropte Fagermo på straffe.

VIF kontrollerte inn seieren

Et par minutter før slutt fikk Fredrik Oldrup Jensen en mulighet til å øke ledelsen, da en Moss-spiller prøvde å bryste den tilbake til keeper. Den avskjærte Oldrup Jensen, men han satte headingen utenfor. Vålerenga spilte med litt høyere intensitet etter pause, slik at det ble noen flere sjanser å skrive hjem om.

Vålerenga vant derfor ganske komfortabelt 2-0, uten at dagens forestilling imponerte mange. På overtid fikk Jones El-Abdellaoui muligheten alene med keeper, men stortalentet ble avblåst for offside.

Lørdag drar Vålerenga hjem igjen til Norge, men allerede på onsdag skal lage spille treningskamp igjen. Denne gang mot Raufoss.

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Moss 2-0 (1-0)

La Quinta, Marbella

Mål: 1-0 Kristian Strand selvmål (30.), 2-0 Petter Strand (61.)

Gule kort: Jacob Dicko Eng, Brynjar Bjarnason, Dag-Eilev Fagermo, Vålerenga.

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad (Mathias Emilsen fra 70.), Aron Kiil Olsen, Alexander Hammer Kjelsen (Brynjar Bjarnason fra 46.), Simen Juklerød (Leonard Zuta fra 46.) – Magnus Bech Riisnæs (Omar Bully fra 46.), Odin Thiago Holm (Petter Strand fra 61.), Henrik Bjørdal (Fredrik Oldrup Jensen fra 46.) – Mohamed Ofkir (Jones El-Abdellaoui fra 70.), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 61.), Jacob Dicko Eng (Daniel Håkans fra 61.).

---