Fra Tromsøs rekruttlag til Lyn

Etter seieren i treningskampen over Asker på lørdag hintet Lyns assistenttrener Glenn Hartmann til Dagsavisen om en ny signering. Mandag ble det klart at det er den unge nordlendingen Markus Linesson Ottesen (19) som er klar for klubben.

Glenn Hartmann sier blant annet følgende til lyn1896.no.

- Markus har trent med oss i to perioder og har overbevist trenerteamet i begge disse periodene. En rask spiller med et ekstremt rykk som også er veldig uforutsigbar i det han foretar seg offensivt. Han har også meget bra løpskapasitet, som ble bekreftet gjennom vår fysiske test, hvor han kom ut på topp av listen. Markus er en spiller med et stort potensial som nå er vår jobb, sammen med Markus, å få utviklet både på kort og litt lengre sikt.

De siste to sesongene har vingen spilt en god del kamper på Tromsøs rekruttlag. I fjor spilte han 18 kamper i 3. divisjon i tillegg til en håndfull nasjonal G19-serie. Nå flytter 19-åringen til hovedstaden og har signert en 2-årsavtale med Lyn 1896 FK.

Lyn innledet serien av treningskamper med storseier over Asker lørdag.

