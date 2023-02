Status Skeid-skader og nye navn

Skeid kom til kampen mot Ull/Kisa fredag (tap 0-3) uten nøkkelspillerne Hayder Altai, Marcus Melchior, Jakob Napoleon Romsaas og Sulayman Bojang. I tillegg har som kjent fjorårets kaptein Fredrik Berglie gått til Sandefjord,

Prøvespillerne Dylan Murugesapillai (LSK, startet kampen) og Andreas Stensrud (sist i VIF2), kom inn underveis.

Er i opptrening

Vi ba Skeid-trener Gard Holme gi en status på både de utelatte Skeid-spillerne og prøvespillerne:

– Jakob og Marcus er i full trening. Marcus spiller fotball, men vi tar det gradvis og forsiktig. Han har hatt hamstringproblemer før, så han har hatt fokus på styrketrening og litt alternativ trening. Men han er bra i rute. Jakob fikk seg en bra trøkk mot Frigg og er ikke i fotballtrening, men han trener bra. Han slipper å operere, men blir nok klar til seriestart, sier Holme og fortsetter:

– Sully trener nesten for fullt etter en skade han pådro seg i fjor. Han har vært i opptrening en god stund, men han er nok klar neste uke. Han trente hele treningsuka, men var ikke helt klar for kamp. Ingenting å stresse med når vi bare er i februar. Hayder er i trening og spiller fotball og nærmer seg 100 prosent. Det er mange vi er forsiktige med, sier han.

To lovende prøvespillere

Så over til prøvespillerne:

– Dylan har vært med to uker. Det kan hende det er aktuelt med en låneovergang fra LSK. Så må vi se om det er noe vi kommer til å bruke i OBOS-ligaen, for hvis ikke er det ikke noe poeng. Da kan han like gjerne spille i 3. divisjon for LSK enn hos oss. Jeg må se kampen en gang til før jeg kan si så mye mer, men han gjør en god figur.

– Stensrud er litt lik. Begge er unge (2004), så de går nok ikke inn og blir bærebjelker i laget vårt, men som vi tror kan ta det steget og være med på å bidra. Det er de vi må søke etter. Han var ikke kjempedominant, men gjør en god kamp. Han har mange gode fotballferdigheter.

– Når tar man avgjørelsen?

– Før seriestart, sier Holme og ler.

– De som har vært med nå kommer vi til å ta en vurdering på rett etter helgen, slik at vi får avklart det før Tyrkia. Men jeg kan si såpass at jeg tror noen av de kommer til å bli med videre. Så får vi se hvem det blir, avslutter han.