VIF-damene igjen dødelig effektive i ny seier mot svensk motstand

Vålerenga slo Häcken 3-1 i sin første kamp på Marbella, mens Hammarby slo Brann 2-1 i deres første oppgjør under det pågående treningsoppholdet i Marbella. Vålerengas kamp mot Häcken ble preget av hissige vindkast, og oppgjøret mot Hammarby var ikke noe annerledes på solfylte Sotogrande.

Vålerenga tok ledelsen tidlig også mot Hammarby, som de gjorde mot Häcken sist. Målet kom etter at VIF spilte seg fint ut og fikk ballen ut til Janni Thomsen på høyresiden. Thomsens innlegg gikk over til motsatt kant, der Olaug Tvedten la den inn igjen i feltet. Der dukket Karina Sævik opp, og hadde en smal sak med å bredside inn 1-0 til Vålerenga.

VIF-damene presset høyt fra start, og stresset Hammarby-spillerne som virket tydelig ukomfortable med ballen. Det gjorde at Vålerenga fikk initiativet fra start, og spesielt Janni Thomsen var aktiv som hun ofte er. Trener Nils Lexerød ropte fra sidelinjen at jentene hans ikke fikk lov til å spille mer enn én støttepasning, for å opprettholde presset på deres svenske motstandere.

Suser i krysset utlignet for Hammarby

Etter det første kvarteret jevnet kampen seg noe ut, og Hammarby spilte seg til et par cornere, som Guro Pettersen stort sett hadde god kontroll på. Bajen fikk sin første kvalifiserte sjanse idet vi nærmet oss halvtimen spilt, men Matilda Vinberg kom litt skrått på målet og Guro Pettersen klarte å avskjære vinkelen og reddet greit.

Vålerengas svenske motstandere holdt presset oppe, og skaffet seg mange cornere rundt halvtimen, men VIF hadde stort sett grei kontroll på innleggene. De offensive bidragene for Vålerenga ble det imidlertid stadig færre av, da Hammarby var flinke til å utnytte rommene bak VIFs vingbacker og da spesielt Janni Thomsen.

To minutter før pause kom Hammarbys utligning, som må sies å være fortjent. Kyra Cooney-Cross fikk plutselig tid og rom i rommet mellom Vålerengas forsvar og midtbane, noe hun takket for ved å sende et prosjektil i retning krysset. Guro Pettersen fikk fingertuppene på den, men kunne bare dytte den enda lenger opp i krysset.

Hammarby presset på

I likhet med kampen mot Häcken, var Vålerenga veldig effektive, og scoret på sin eneste store sjanse før pause. Etter en frisk start tok Hammarby over, og fikk sin fortjente utligning like før hvilen. Det gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 1-1 i vindkastene på Santa Maria Polo Club i Sotogrande, Marbella.

De første ti minuttene etter hvilen skjedde det veldig lite, og det var mest spill på midtbanen. Både Janni Thomsen og Stine Brekken lå nede en kort stund, men de kom seg fort på beina igjen begge to.

Hammarby begynte å feste et lignende grep som de hadde før pause rundt timen spilt, og skapte et par halvfarligheter som Vålerenga måtte klarere vekk streken. Svenskene presset på for ledermålet, og Vålerenga hadde egentlig mer enn nok med å forsvare seg utover i den andre omgangen.

VIF utnyttet Hammarbys sjansebonanza

Fem minutter etter timen spilt trodde Madelen Janogy at hun hadde sendt Hammarby i ledelsen da hun scoret alene med Guro Pettersen, men flagget kom opp for offside, og dermed holdt Vålerenga fortsatt stand. Til tross for at det ble større og større rom i de bakre rekker hos hovedstadslaget.

Vålerenga gjorde et trippelbytte med kvarteret igjen å spille, og fikk umiddelbart utbytte av det. Janni Thomsen var blant dem som gikk ut, og dermed ble dødballansvaret overlatt til Thea Bjelde. Hun svingte ballen inn på bakerste stolpe, der Ylin Tennebø løp seg fri og fikk sneket ballen inn. Veldig mot spillets gang.

Hammarby var utrolig nære på å utligne, da Emma Westin slapp løs inne i VIFs 16-meter. Hun slo ballen på tvers, der Vilde Hasund kom sekunder for sent til å skli ballen i åpent mål. En skostørrelse større på Hasund der, så hadde det blitt mål.

To kjappe dødballmål avgjorde for VIF

Men mål ble det ikke, og da utnyttet Vålerenga det og scoret selv. Nok en gang var det på dødball, og denne gang på corner. Den ble svingt inn på bakerste stolpe av Bjelde, der Ingibjörg Sigurdardottir knuste to Hammarby-spillere i duell og stanget inn Vålerengas tredje scoring for ettermiddagen.

Selv om Hammarby var best i store deler av kampen, og misbrukte flere store sjanser og fikk et mål annullert, viste igjen Vålerenga sin dødballstyrke. Som mot kampen mot Häcken scoret VIF på dødball, og igjen var VIF-damene uhyre effektive. Der Hammarby bommet, scoret Vålerenga på de tre mulighetene de hadde og vant.

Vålerenga kan ta med seg at det høye presset i starten av kampen fungerte veldig bra, og effektiviteten er voldsomt god, men laget ble presset tilbake i store deler av kampen. Så det er fortsatt en del å jobbe med for Nils Lexerøds kvinner, som spiller sin neste treningskamp i Danmark mot Fortuna Hjørring lørdag 11. februar.

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Hammarby – Vålerenga 1-3 (1-1)

Sotgrande, Marbella

Mål: 0-1 Karina Sævik (6.), 1-1 Kyra Cooney-Cross (43.) 2-1 Ylinn Tennebø (75.), 3-1 Ingibjörg Sigurdardottir (80.)

Gule kort: Guro Pettersen, Stine Ballisager, Vålerenga.

Vålerenga (3-4-3): Guro Pettersen – Andrine Tomter (Ane Jørgensen fra 65.), Stine Ballisager Pedersen (Laura Pedersen fra 73.), Ingibjörg Sigurdardottir – Janni Thomsen (Emma Iversen fra 73.), Thea Bjelde, Linn Vickius (Stine Brekken fra 46.), Ylinn Tennebø – Karina Sævik (Silje Djurhuus fra 80.), Elise Thorsnes (Mawa Sesay fra 73.), Olaug Tvedten (Felicia Rogic fra 46.)

---