Effektive VIF-damer, perle av Brekken

Torsdagens treningskamp i Marbella var en hyggelig seanse for dette laget som igjen må fornye seg i jakten på tetplassen i norsk kvinnefotball.

Kampens åpningsminutter illustrerte ganske godt denne kampen:

Etter at Häcken hadde misbrukt to store sjanser, dro Stine Brekken til fra distanse og limte ballen opp i vinkelen. Såre vakkert fra Brekken, som kan bli en av de store attraksjonene i 2023-utgaven av VIF.

Og dette var selvsagt kampens høydepunkt.

Dobbelt av Sigurdardottir

Häcken? Det er Göteborg-laget som slo ut Vålerenga i mesterligakvalifisering for snart tre år siden og som har et visst samarbeid med den maskuline delen av klubben der Per-Mathias Høgmo har ført laget til mestere i Allsvenskan.

Med andre ord et lag som skulle stå godt til dette VIF-laget.

Og det var altså svenskene som tok tak i kampen fra start, men det avtok da Vålerenga scoret på sine tre første avslutninger.

For etter at Brekken hadde gjort sitt var det midtstopper Ingibjörg Sigurdardóttir som skjøt hardt ned i hjørnet fra 16-meteren før samme islending økte til 3–1 etter å ha vært aggressiv på en ball inne i feltet.

Häcken reduserte ved danske Stine Larsen etter en halvtime da det var litt svimete oppførsel i VIF-forsvaret.

God struktur, nye svensker

Men det var bare et unntak for dette VIF-laget framsto med god struktur. Det er selvsagt spennende å se hvordan man skal erstatte energipakka Dejana Stefanovic på midten, men der har man altså hentet inn både Linn Vickius og Felicia Rogic, som begge spilte fra start.

Vickius spilte på venstre kant før pause før hun ble flyttet inn sentralt i 2. omgang.

En 2. omgang som ble målløs etter at begge lag misbrukte de halvsjansene de fikk.

VIF-spillerne samlet etter seieren over Häcken i Marbella. (Fredrik Bergo, VIF Fotball Damer)

Vålerenga er i Spania for å forme et lag og styrke relasjonene. Trener Nils Lexerød sier at alle spillerne skal i aksjon i løpet av de to kampene som skal spilles her nede. Den andre er mot Hammarby kommende søndag.

VIF-damene har det samme kjerneforsvaret som i fjor og i denne kampen var det Jalen Tompkins som fikk keeperjobben.

På midten og i angrep skal de to svenskene innarbeides i laget og vi fikk også se de spennende ungjentene Lina Klech og Mawa Sesay etter pause.

PS. VIF serieåpner hjemme mot Arna-Bjørnar lørdag 25. mars.

FAKTA

Treningskamp kvinner torsdag:

Vålerenga – Häcken 3–1 (3–1)

Marbella Football Center: Ca. 60 tilskuere.

Mål: 1–0 Stine Brekken (5), 2–0 Ingibjörg Sigurdardóttir (13), 3–0 Ingibjörg Sigurdardóttir (22), 3–1 Stine Larsen (30)

Vålerenga (3-4-3): Jalen Tompkins – Andrine Tomter, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir (Lina Klech fra 70) – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø (Thea Bjelde fra 46), Stine Brekken, Linn Vickius – Felicia Rogic, Karina Sævik (Mawa Sesay fra 70), Elise Thorsnes (Olaug Tvedten fra 46).