Kilder til Dagsavisen: Heerenveen tror på Sahraoui-enighet

[ Bakgrunn: Sahraoui-bud fra Nederland: – Tror de vil øke det (+) ]

Heerenveen er nå sterk i troen på en avtale for VIF-juvelen Sahraoui (21), får Dagsavisen opplyst fra kilder tett på den nederlandske toppklubben.

De to klubbene har hatt et godt forhold etter overgangen til Chidera Ejuke i 2019, da angrepsspilleren ble hentet fra Vålerenga til Abe Lenstra Stadion, og dette skal være en faktor som nå virker i Heerenveens favør i kamp mot andre interessenter.

Ejuke-avtalen inneholdt i sin tid en gunstig videresalgsklausul, noe nederlenderne også skal være villige til å inkludere i en Sahraoui-avtale.

Les alt om Vålerenga her!

Vil også hente Viking-spiller

Tidligere mandag omtalte Dagsavisen Heerenveens bud på spilleren, sammen med Nettavisen, TV 2 og nederlandske medier, og mandag ettermiddag erfarte TV 2 at nederlenderne hadde lagt inn et forbedret bud.

Heerenveen nærmer seg også en avtale for Viking-spilleren Daniel Karlsbakk. I Nederland har det vært spekulert i hvorvidt de to avtalene påvirker hverandre, men Dagsavisen får opplyst at dette ikke er tilfellet, og at klubben ønsker å sikre seg begge spillere.

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar i saken. Det har heller ikke Sahraoui-agent Mohammed Fellah.

[ Osame Sahraoui: – Kunne også ha blitt solgt for hundre millioner (+) ]

Vil erstatte Lyon-kjøpet med Vålerenga-stjernen

Tidligere mandag uttalte Sander de Vries, som følger SC Heerenveen tett for den nederlandske avisen Leeuwarder Courant, til Dagsavisen at Eredivisie-klubben virkelig ønsker seg Sahraoui.

– Heerenveen har fulgt ham i flere år. Klubben er overbevist om at Sahraoui er den rette for dem, men i fjor hadde de ikke penger til å kjøpe ham. Nå har de det, sa han.

Nederlenderne solgte nylig nøkkelspilleren Amin Sarr til franske Lyon for 12 millioner euro (rundt 129 millioner kroner, journ.anm.). For øyeblikket ønsker klubben derfor en ny venstreving, og håpet vokser seg altså stadig sterkere rundt at Sahraoui er mannen som skal erstatte Sarr.

Det europeiske overgangsvinduet stenger ved månedsskiftet, noe som gjør at Heerenveen og andre klubber har hastverk hvis de skal sikre seg Sahraoui. Dagsavisen har tidligere omtalt det avslåtte budet fra belgiske OH Leuven, samt interesse fra Tyskland, Tyrkia og øvrige klubber i Nederland.

[ Medier: Vålerenga-vingen droppet trening etter at klubben avslo bud (+) ]

[ VIF-nykommeren: – Det gikk en og en halv dag, da. Så var jeg på flyet (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!