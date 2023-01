Skeid senket av dødballer på Raufoss

For Skeid stilte med to lag i treningskampen i Raufoss storhall lørdag. Etter en jevnspilt første omgang, med overraskende få målsjanser fra begge lag, var det to dødballer og en enkeltprestasjon som avgjorde kampen etter pause.

Sju minutter ut i annen omgang fikk Raufoss frispark fra 23 meter. Skeid stilte opp fire mann i muren, men det var kanskje for få. For den tilbakevendte spiss fra Hødd, Andreas Helmersens skudd gikk forbi både muren og keeper Kasper Ofstad.

– Mulig den gikk igjennom muren, det var i hvert fall for sløvt av oss, sier Skeid-trener Gard Holme til Dagsavisen.

To langpasninger

Få minutter senere ble en langpasning løftet inn i Skeid-feltet og Skeids prøvespiller Ilir Kukleci og Raufosspilleren hektet i hverandre uten at noen av dem hadde kontroll på ballen.

Dommeren valgte å dømme straffespark. Og det satte Gard Simenstad knallhardt opp i vinkelen.

Og drøyt ti minutter før slutt satt den tredje. Ny langpasning ble løftet inn i Skeidfeltet, der kom Filip Brattbakk og dro to finter før han satte ballen hardt i bortre hjørne. Akkurat der og da lignet han på faren sin, den gamle Rosenborg-toppscorer Harald Martin.

To eller tre stoppere?

– Det var en kamp i to deler, ja. Jeg er fornøyd med mye før pause da vi er bedre defensivt enn sist og litt bedre i det oppbyggende angrepsspillet. Men vi skaper for lite offensivt, sier Gard Holme om omgangen der begge lag hadde sine antatte startellevere på banen.

Omgangens største sjanse skapte Raufoss på en kontring der Andreas Helmersens fikk avsluttet, men den ble blokkert av Bendik Rise.

På motsatt side hadde Erik Nordengen et godt innlegg som Johnny Buduson akkurat ikke nådde.

Skeid stilte med fire mann i forsvarsrekka denne gangen med Per-Magnus Steiring og Fredrik Flo som det nye stopperparet.

– Blir det også løsningen i år, eller får vi se tre stoppere bak?

– Det vil sannsynligvis variere litt, både ut fra hvem vi har tilgjengelige og hvem vi møter. Vi har jo også Haider Altai som kommer etter hvert, så vi får se hvordan vi stabler dette.

Etter pause spilte Skeid med tre stoppere bak der Mads Andersen kanskje kan få en full sesong igjen etter langvarige skadeproblemer.

Begge lag varierte presshøyden, dette handlet også om trening i å balansere intensiteten og spille seg ut bakfra.

Viktige spillere er ute

Skeid har fortsatt noen spillere ute med sykdom og skader. Jakob Romsaas ble skadet mot Frigg og er antakelig ute til seriestart, Marcus Melchior har slitt med hamstring og begynner å trene seg opp til uka og Haider Altai har vært syk. Også Felix Leenborg Anthonessen er i gang med opptrening.

– Vi vil prøve og feile litt videre nå, så intensiverer vi treningene, men vi bygger stein på stein fram til sesongstart, sier Gard Holme.

Første obligatoriske Skeidkamp blir cupkampen mot Molde i LSK-hallen 12. mars, en snau måned senere er det seriestart.

Raufoss og Skeid møtes i første kamp i OBOS-ligaen på Nammo stadion 25. juni.

PS. Peder Vogt, Ilir Kukleci, David Idowu og Nicolay Årbog er alle prøvespillere.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Raufoss – Skeid 3–0 (0–0)

Raufoss storhall: Ca. 200 tilskuere.

Mål: 1–0 Andreas Helmersen (52), 2–0 Gard Simenstad (straffe 65), 3–0 Filip Brattbakk (79)

Skeids lag 1. omgang: Lars Kvarekvål – Anders Johansen, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, David Hickson – Erik Nordengen, Ulrich Ness, Mads Aaserud, Bendik Rise, Henning Tønsberg Andresen – Johnny Buduson.

Skeids lag 2. omgang: Kasper Ofstad – Peder Vogt, Mats Andersen, Ilir Kukleci – Matarr Kah, Florind Lokaj, David Idowu, Karl Omdahl, Ousmane Diallo – Nicolay Årbog, Maxwell Effiom.