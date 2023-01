Nå er han klar for Vålerenga

Det har ligget i kortene, men nå er overgangen helt i boks: 26-åringen blir Vålerenga-spiller.

Kantspilleren vil kunne koste Vålerenga opp mot seks millioner kroner, ifølge TV 2.

– Jeg er kjempehappy for å være hjemme igjen, sier han til kanalen.

Vålerenga skal i følge TV 2 betale fem millioner kroner til Sandefjord, fordelt på to avdrag, for Ofkir. Avtalen skal også inneholde prestasjonsrelaterte bonuser verdt under én million kroner om kriteriene for avtalen følges opp.

Han har tidligere også spilt for Lillestrøm og Sarpsborg 08 i norsk toppdivisjon og Lokeren i Belgia.

– I fjor, for Sandefjord, hadde Ofkir sin beste sesong noensinne. Alle ser jo det. Han var veldig, veldig god, sa Vålerenga-speider Fredrik Wisur Hansen til Dagsavisen tirsdag.

- Vi mangler spillere i alderen mellom 25 og 30 år, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo da han gjestet podkasten Trikkeligaen før jul.

Nå har han i hvert fall fått inn en mann i den alderen.

Vålerenga møter Sarpsborg 08 i treningskamp i Vallhall fredag. Der kan den tidligere Rommen-spilleren få sin VIF-debut.

---

Fakta om Mohamed Ofkir

Alder: 26 år (født 4. august 1996)

Posisjon: Kantspiller

Høyde: 176 cm

Tidligere klubber (seniornivå): Lillestrøm, Lokeren, Sandefjord (to perioder), Sarpsborg 08

Scoret tolv mål og hadde åtte målgivende pasninger på 29 kamper for Sandefjord i Eliteserien 2022.

---