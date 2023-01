Skeid-seier med skade på juvelen

VALLE (Dagsavisen): Mot slutten av kampen måtte Napoleon Romsaas ta telling etter å ha blitt taklet stygt ute ved sidelinja. Han kom inn og spilte fra start av andre omgang i dette som var årets første treningskamp.

Han ble liggende en stund for å få behandling og måtte etter hvert bæres av banen.

- Jeg tror ikke det er snakk om noe alvorlig, men det er tidlig å si. Han selv ble veldig redd. Vi må få fysio til å se på det, sier Skeid-trener Gard Holme til Dagsavisen.

To mann fikk løftet ham opp og båret han rundt den iskalde banen. Romsaas er antagelig en av Skeids mest verdifulle spillere. Det har vært interesse rundt ham fra Eliteserien.

Lørdag kveld melder Romsaas til Dagsavisen at han kan gå forsiktig på beinet, at verken korsbånd eller leddbånd er røket, men at han må ta det med ro noen dager og håper å få tatt MR-bilder mandag.

Fem mann på prøve

På en iskald kveld ved Vallhall var det godt for publikum å se mange mål, men Gard Holme var bare brukbart fornøyd med den første treningskampen av mange denne vinteren. De fem prøvespillerne spilte i første omgang.

Frigg ledet faktisk 4-2 i andre omgang før Skeid omsider fikk kontroll og satt inn fire mål på rad.

Dermed er Skeid ubeseiret så langt i oppkjøringen til 2023-sesongen, som Gard Holme stolt kunne si etter kampslutt.

Men resultatet har selvsagt ingenting å si i den store sammenhengen, heller prestasjonene til de mange spillerne Skeid har på prøvespill om dagen.

- Noen gjør det allright, mens andre viser at de kanskje ikke har nivået til å spille i 1. divisjon, sier han til Dagsavisen.

Han nevner ikke navn, men det var stor forskjell på Skeid i første- og andre omgang i dag.

- Det er et svar i seg selv, sier Holme. Alle prøvespillerne figurerte i den første.

Manglet relasjoner

Skeid-trener Gard Holme (t.v.) og hans stab slet med å holde varmen i alle minusgradene. (Håvard Sollie)

I januar måned er det prøving og feiling som gjelder, slik som det alltid er i starten av oppkjøringen.

Prøvespillerne Peder Vogt, latin Ujkani, Fredrik Vinje, Markus Ottesen og Magnus Dahlby var alle involvert. Bakgrunnen deres kan du lese om her.

Det var en omgang Frigg var det beste laget hvor de til tider spilte rundt et Skeid-lag preget av lite relasjoner, som slet med å sette presset.

På stillingen 2-0 til Frigg kom det en gavepakke som til slutt endte i straffe. Magnus Dahlby satte sikkert inn sitt første mål med Skeid-trøye på. Samme mann fikk flere muligheter til å putte flere, men det ble med det ene målet og han dro hjem ved pause. Det var etter planen.

- Det var fint med en gjennomkjøring nå. Vi blir jo spilt rundt med til tider og vi slet med det defensive så det var ikke de mest optimale minuttene kan man si. Men jeg er fornøyd med min egen prestasjon, det er fint med et mål selvfølgelig og jeg kom til noen gode sjanser og gjorde noen gode løp. Nå får vi se hva det blir til fremover, men jeg er innstilt på å vise meg frem i Skeid, sier Dahlby til Dagsavisen.

Han var tidligere på lån i Grorud under nåværende Skeid-assistenttrener Johan Gjønnes Nilsen.

- Jeg kjenner agenten hans, men det var han selv som har presset på for dette, sier Gjønnes Nilsen.

Snudde 4-2 til 4-6

Halvveis i kampen byttet Gard Holme hele laget. I midtforsvaret spilte nyervervelsen Fredrik Flo, Fredrik Berglies erstatter, sammen med Noah Fjellstad, som i fjor spilte omtrent alle kampene for B-laget i 3. divisjon.

På midtbanen var en gammel kjenning tilbake, nemlig Henning Tønsberg Andresen, han er signert på en ettårskontrakt.

Friggs ringrev Ulrik Ferrer satte sitt andre for kvelden da han i bakrom spurtet ifra Skeid-forsvaret og satt inn 4-2, det var godt utnyttet for Frigg kom til langt færre sjanser etter hvilen.

Det gled mye bedre i Skeid etter de mange byttene. Og en sterk snuoperasjon ble fullført rett før slutt da Noah Fjellstad pirket inn 5-4 på en corner. Det var faktisk rett etter at Maxwell Effiom hadde brent et straffespark, den tredje straffen i kampen (!). Effiom skulle riktignok rette opp missen like etter, da han alene med keeper sattfaste sluttresultatet til 6-4.

Beslutning etter neste uke

Prøvespillerne går en spennende fremtid i møte. Det er ikke noen plan for hvor lenge de blir værende.

- De har vært med i to uker nå og blir også med i den neste også, så får vi se. De er her nå for å kjenne på miljøet og gruppa. Vi må tenke både langsiktig og her og nå med tanke på å beholde dem. Men det er ikke noe poeng i å prøve så mye lengre enn ut neste uke, sier Gard Holme.

Jakob Napoleon Romsaas tror ikke skaden er alvorlig. Bildet er tatt etter trening på Nordre Åsen tidligere i uka. (Pål Karstensen)

Bendik Rise, Johnny Buduson og Marcus Melchior glimret alle med sitt fravær.

- Det har vært sjukdom blant dem. Med tanke på det og at dette er en arena for prøvespillere å vise seg fram så er det greit at de holdt seg hjemme i kveld, sier Gard Holme.

En gledelig nyhet er at Felix Anthonessen gjør store fremskritt fra skadeplagene.

- Han er foran skjema. Det kan hende vi får se han nå i vår, sier Holme.

De som vil se Skeid spille neste treningskamp må dra til Raufoss storhall på lørdag.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Skeid - Frigg 6-4 (2-3)

Valle hovin kunstgress 2: Ca. 60 tilskuere.

Mål: 1-0 Peder Nomell (10), 2-0 Ulrik Ferrer (15), 2-1 Magnus Dahlby (25, straffe), 2-2 Matarr Kah (35), 3-2 Filip Mardal (38), 4-2 Ulrik Ferrer (55), 4-3 Maxwell Effiom (60, straffe), 4-4 Mads Aaserud (66), 5-4 Noah Fjellstad (85), 6-4 Maxwell Effiom (88).

Slik stilte Skeid i første omgang:

4-5-1: Lars Kvarekvål - Peder Vogt, Per Magnus Steiring, Anders Johansen, Altin Ujkani - Matar Kah, Florind Lokaj, Fredrik Vinje, Ulrich Østigård Ness, Markus Ottesen - Magnus Dahlby

Slik stilte Skeid i andre omgang:

4-5-1: Kasper Ofstad - Ousmane Diallo, Noah Fjellstad, Fredrik Flo, David Hickson - Mathias Veldal, Henning Tønsberg Andresen, Mads Foss Aaserud, Karl Omdahl, Jakob Napoleon Romsaas - Maxwell Effiom.