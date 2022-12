Han blir KFUM Oslos nye trener

Assistenttrener Johannes Moesgaard rykker opp som A-lagstrener. Så snart Moesgaard er tilbake fra ferie vil avtalen bli signert.

Det tror i hvert fall KFUM Oslos daglige leder, Thor-Erik Stenberg.

– Ja, det ligger i kortene at Moesgaard rykker opp. Vi skriver kontrakt med ham før jul. Så er det assistenten hans vi jobber mest med nå, sier Stenberg til Dagsavisen.

Godt forberedt

Både Stenberg og KFUM-miljøet har vært forberedt lenge på at Jørgen Isnes skulle gå til en ny arbeidsgiver med den suksessen han har skapt på Ekeberg. Onsdag ble Isnes presentert som ny trener i Strømsgodset.

Da Johannes Moesgaard ble ansatt i KFUM, var tanken nettopp at han var en kandidat til å overta.

Moesgaard har hatt lang fartstid i toppfotballen og var assistent til Ronny Deila i Vålerenga før han gikk til KFUM etter 14 år i VIF-systemet.

38-åringen kom til Ekeberg høsten 2020.

– Ja, jeg har trenerambisjoner, sa Moesgaard til Dagsavisen da han var gjest i vår podkast for ett år siden.

Ser på neste steg

– Når vi ansetter trenere så ser vi også på utviklingsmuligheter. Johannes visste vi kunne ta over denne rollen. Vi har et godt trenerapparat allerede på plass, sier Stenberg.

Moesgaard er nå på ferie i Syden.

Den sportslige satsingen videre skal han styre sammen med Daniel Fredheim Holm som jobber med spillerlogistikken.

Jørgen Isnes etter later seg et bunnsolid inntrykk på Ekeberg. Han var den første treneren som ble ansatt på heltid i klubben foran 2017-sesongen.

Jørgen Isnes (t.v.) og Johannes Moesgaard på treningsleir sist vinter. (Pål Karstensen)

Det sier noe om hvor raskt utviklingen har gått.

– Etter nedrykket i 2016 valgte vi å ansette vår første a-lags trener i full stilling. Vi så mulighetene for å kunne bli en stabil klubb på nivå 2 i norsk fotball dersom vi gradvis ble bedre på det sportsfaglige og ikke minst steg for steg etablere en mer profesjonell treningskultur. Jørgen tok oppdraget og sammen med resten av a-lagsteamet har han levert langt over hva vi kunne forvente. At det skulle bli en vane for oss å spille mot klubber som Brann, Start, Stabæk, Sogndal og Fredrikstad hadde vi knapt tenkt oss, sier Stenberg.

I år gjorde KFUM Oslo poengmessig sin beste sesong. Den stoppet i kvalifiseringsspill om opprykk til Eliteserien med 0–1 tap for Kongsvinger.

