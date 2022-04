Positive nyheter etter Borchgrevink-operasjon: – På tide å ha litt flaks

Etter å ha gått glipp av store deler av høstsesongen i fjor med en kneskade, ble den ikke særlig mye bedre over vinteren. Da Vålerenga var på Marbella ble det meldt at høyrebacken slapp operasjon og forhåpentligvis var tilbake i trening i løpet av noen uker, men et nytt tilbakeslag siden det gjorde at det ble bestemt at Borchgrevink likevel skulle legges under kniven.

Den operasjonen er nå gjennomført, og på sine nettsider skriver Vålerenga at det ble funnet «en benbit som etter all sannsynlighet har forårsaket smertene han har hatt.»

– Nå er denne fjernet, og sjansene for at han kan spille fotball denne sesongen, og mye tidligere enn antatt, er stor, skriver klubben videre.

I en video publisert på VIFs nettsider sier Borchgrevink selv at han ikke tror det er så lenge til han kan begynne å bevege på seg igjen uten krykker.

– Nå er det ikke så veldig lenge til tror jeg. Det spørs litt på hvor stor hevelsen er. Jeg skal slappe av hjemme i morgen (torsdag) og så tenker jeg å komme innom på fredag, sier Borchgrevink før han blir avbrutt av trener Dag-Eilev Fagermo som sier at han ikke må komme for raskt tilbake og at en uke ekstra for å være på den sikre siden ikke gjør noe.

– Alle jeg har snakket med sier at dette var det beste jeg kunne håpe på, så det var kanskje på tide å ha litt flaks, sier Borchgrevink videre.

Dette sa Borchgrevink om skademarerittet han har gått gjennom i Algarve:

