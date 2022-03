Tidligere VIF-spiller Dølvik signerte for Rosenborg

Det bekrefter fotballklubben selv på sine nettsider onsdag.

Dølvik hentes fra den australske klubben Newcastle Jets FC. Der har hun spilt siden overgangen fra Vålerenga i 2021. Som Vålerenga-spiller vant Dølvik både serien og cupen.

25-åringen har også en fortid i tyske Wolfsburg.

Dølvik skal blant annet fylle tomrommet til RBK-storscoreren Lisa Marie Karlseng Utland, som la opp etter forrige sesong.

– Marie er en veldig god fotballspiller, med ferdigheter på et svært høyt nivå. Vi skal spille mange kamper i denne sesongen, og vi henter Marie for å stå godt rustet i den sammenheng. Hun er fortrinnsvis en kantspiller, og vi er sikre på at hun vil passe godt inn i vår måte å spille på, sier trener Steinar Lein.

