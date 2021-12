Pettersens VIF-retur: – Kjente at det var på tide

Søndag kunngjorde VIF at 30-åringen vender tilbake til Valle. Keeperen dro til Piteå etter 2019-sesongen.

– Jeg kjente at det var på tide å komme hjem, og for min del er det ingen tvil om hvilket lag jeg skal spille for i Norge. Magefølelsen sa at timingen var god for to nye år i Vålerenga. Og jeg gleder meg spesielt til å være tilbake med supporterne, for dem har jeg virkelig savnet, sier burvokteren til vif-damefotball.no. Hun står med 61 kamper for Vålerenga.

Vikarierende sportssjef Egil Ødegaard gleder seg over returen.

– Vi trenger spillere som kan bidra både på og utenfor banen, og der vet vi hva Guro står for. En solid klubbspiller som også har tatt steg som keeper og etablert seg i landslagstroppen, sier han.