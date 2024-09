Gamle Oslo surret bort to poeng mot Skeid 2: — Jævla frustrerende!

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Gamle Oslo hadde en gyllen mulighet til å plukke innpå to poeng på serieleder Nordstrand, som spilte 3-3 mot Bærum lørdag.

Det så lyst ut for Gamle Oslo da Fitim Azemi stanget inn 2-0 etter halvspilt 1. omgang, men derfra og ut handlet mye om Skeid 2, som vant de siste 67 minuttene 3-1. Dermed endte det 3-3.

— Det er helt håpløst! Vi roter det bort. Vi blir for gode for oss selv, rett og slett. Vi slipper inn tre slurvete mål, så det er frustrerende, spesielt når vi skaper så mye i 1. omgang. Det er så kjipt, sier Severin Sørlie.

— Skal vi henge med i toppen, må vi slå et sånt lag som dette her. De stiller ikke med for mange fra A-laget heller, så hvis vi skal klare å rykke opp, forventer vi mer av oss selv. Vi har fortsatt en mulighet, men det er ekstra surt når Nordstrand spilte uavgjort på lørdag, sier Sørlie.

Han fortsetter:

— Vi har snakket mye om at vi må få toget til å rulle, men det klarer vi ikke. Det er jævla frustrerende. Dette er to poeng tapt, uten tvil. Vi skal ha tre poeng her, men vi er ikke bedre. Det er realiteten per nå. Nå må vi jobbe videre på trening.

Store sjanser tidlig

Allerede etter tre og et halvt minutt skapte gjestene en kjempemulighet. Litt ut av det blå vendte John Valstad opp på en femøring før han skjøt. Skuddet smalt i tverrliggeren.

To minutter senere var det smått utrolig at ikke Skeid gikk opp i 1-0. Mohammed Shahid kom først på ballen etter et innlegg. Under hardt press skjøt kanten like over.

Kvarteret var spilt da Skeid fikk en ny stor mulighet. Bamba brukte muskler da han dyttet vekk Erik Stafford. Skuddet ble reddet av Vang på vakkert vis.

To raske scoringer

Så gikk Gamle Oslo opp i ledelsen etter 17 minutter etter en gigantisk keepertabbe. Nicklas Raaholt fyrte av fra 20 meter, men skuddet var relativt svakt. Benjamin Hristov skulle bare holde ballen, men glapp den sånn at den gikk i mål.

1-0 ble til 2-0 etter halvspilt omgang. Sørlie fikk ball ute til høyre og slo inn. På første stolpe kom Fitim Azemi i 100 og stanget inn kampens andre mål.

Det fartsfylte oppgjøret fortsatte, og etter 27 minutter kom også Skeid 2 på måltavla. En corner havnet ut 45 til Gustav Severinsen. Han skjøt et skudd som Morten Vang burde holdt, men på merkelig vis slo keeperen ballen opp i nettaket og i mål. 1-2!

Annullering og mål andre veien

Fem minutter før pause trodde Azemi han hadde satt inn 3-1 etter at Hristov vartet opp med en kanonredning etter et skudd fra Felix Anthonessen. Dessverre for spissen var han i offside.

På overtid av den første omgangen var lagene like langt. Dermed sto det 2-2 til pause i en vanvittig omgang med fotball.

Lur scoring og Sereba-scoring

Og fotballfesten fortsatte i 2. omgangen. 52 minutter var spilt da kampen var snudd fra 0-2 til 3-2. Skeid fikk frispark på 25 meter og Eduard Hjelde var sylfrekk da han like gjerne skjøt fra langt ute til høyre. Vang ble tatt på senga og ballen snek seg i mål til 3-2.

— Vi slipper inn utrolig enkle mål. Jeg blir ordentlig frustrert der jeg står på topp. Scorer man tre mål, skal vi klare å ta tre poeng, sier Sørlie.

Timen var spilt da lagene var like langt igjen. Sørlie fikk ball ute til høyre og skjøt fra 20 meter. Spissen skjøt, men skuddet ble stoppet av Hristov. Han måtte gi retur. På fem meter dukket Joacim Sereba opp og skled inn 3-3.

70 minutter var spilt da Sørlie kom alene gjennom. Han burde scoret sitt første mål for dagen, men skled da han skjøt. Dermed gikk forsøket himmelhøyt over.

Det svingte begge veier. Kvarteret gjensto da Bamba var uhyre nær 4-3. Han fikk ball og banket til fra 20 meter. Skuddet smalt i metallet og ut!

På overtid trodde Daniel Lunde han hadde gjort 4-3 og sendt hjemmefansen til himmels med scoring etter en retur, men spissen var et hårstrå i offside og scoringen ble vinket av. Dermed endte det 3-3.

---

KAMPFAKTA

Skeid 2-Gamle Oslo 3-3 (2-2)

Nordre Åsen kunstgress, 150 tilskuere

Mål: 0-1 Nicklas Raaholt (18), 0-2 Fitim Azemi (22), 1-2 Gustav Severinsen (27), 2-2 Noah Fjellestad (45), 3-2 Eduard Hjelde (52), 3-3 Joacim Sereba (61).

Gule kort: Fender Sowe, Gamle Oslo.

---