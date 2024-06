Sjokkseier for Lyn i byderbyet – perlescoringer avgjorde

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Men det er som man sier – ballen er rund! Det fikk de fremmøtte virkelig fikk se da Lyn slo VIF 2–0.

Det var tett mellom paraplyene på en regntung kunstgressmatte på Kringsjå lørdag da Lyn og Vålerenga møttes til et skikkelig lokalderby. Lyn var store underdogs i oppgjøret mot serieleder VIF, men leverte en knallkamp i regnet.

Og til slutt var det hjemmelaget som trakk det lengste strået i lokalderbyet, for første gang på nesten fire år. At Lyn tapte 1–7 for Stabæk for en måneds tid siden var glemt lørdag – for å si det mildt – og fjernt å tenke på siden de lørdag spilte en knallkamp mot serielederne.

Seieren gjør at Lyn fortsatt er på 7. plass, men nå med 14 poeng. Opp til Brann på 3. plass er det bare fem poeng. For VIF sin del mistet de serieledelsen til Rosenborg etter at de knuste Kolbotn.

– Å slå VIF 2-0 på Kringsjå skjer ikke hver dag. Det er helt fantastisk, sier målscorer Kristin Holmen.

VIF-dominans fra start

Vålerenga tok kommandoen fra start og var best innledningsvis, og etter elleve minutter kom gjestene til en kjempesjanse.

Olaug Tvedten fikk vendt opp på 20 meter uten press etter en feilpasning fra Anna Palm. Tvedten fikk bra treff på skuddet, men via Trine Skjelstad Jensen gikk ballen i tverrligger og over mål.

24 minutter sto på kampuret da VIF fikk en enda større mulighet. Fra høyre slo Tuva Espås inn og fant Janni Thomsen. Fra fem meter skulle kapteinen bare plassere ballen i mål, men Sundsfjord Odden vartet opp med en premieredning da hun forhindret mål.

For Janni Thomsen var det nok et lite antiklimaks å gå fra å score to mål for Danmark mot Spania på tirsdag foran nærmere 20.000 tilskuere, til et par hundre på Kringsjå lørdag. Men også disse kampene må spilles.

Les også: Fargerik Fotball for skoleelever: Når fotball bare er gøy (+)

Lyn tok over og scoret

Først etter 35 minutter skapte Lyn en god mulighet. Kristin Holmen fikk bra klem på et frispark fra 22–23 meter. Ballen gikk via hoften til Thomsen i muren, men Tove Enblom hadde relativt god kontroll på forsøket og slo det ut til corner.

41 minutter var spilt da Lyn tok ledelsen, og det var sannelig ikke så ufortjent etter at hjemmelaget hadde vært best før pause. Hjemmelaget trillet ball inne på VIFs halvdel før Tanja Myrseth slo inn. Der ventet midtstopper Trine Skjelstad Jensen og stanget ballen på knallhardt vis opp i nettaket.

Målet var hennes sjette på nærmere 100 kamper for klubben. Dermed sto det 1–0 til pause.

Lyn økte – med klassescoring!

Lyn kom ut i 100 i 2. omgang og skapte en stor mulighet etter bare et halvt minutt. Luisa Galteland dro seg inn i boks og skjøt fra åtte-ni meter. Skuddet hadde bra redning, men Enblom vartet opp med en lekker redning.

Så tok VIF mer med over, men det var Lyn som gikk opp til 2–0 da kampen var 56 minutter lang. Holmen fikk ball på 25 meter og skjøt i steget. Sekunder senere sang ballen rett i krysset til en ordentlig kremscoring.

Etter scoringen hadde VIF mye ball og flest sjanser. 69 minutter var spilt da de var uhyre nær 1–2. Thomsen slo inn og fant Elise Thorsnes på første stolpe, som fikk bra klem på avslutningen. Men Sundsfjord Odden vartet opp med en beinparade som bare en håndballkeeper kan og hindret mål.

Minuttet etter trodde Karina Sævik at hun hadde gjort 1-2, men dommeren vinket for en meget tvilsom offside i trekket før, da Thomsen fant Ylinn Tennebø.

På overtid skrudde VIF opp dampen og skapte to gigantiske muligheter. Først skjøt Sævik i stolpen etter å ha få fått et innlegg fra Thomsen langs bakken, før Sundsfjord vartet opp med nok en håndballparade da Emma Godø skjøt fra sju meter.

Les også: Problematisk retur for Ståle Solbakken (+)