Nytt seriegull til Readys damelag: – Det soleklare målet er jo NM-gull

Gullet var lagets tredje på rad. Ready vant serien poenget foran NTNUI, etter at de slo Solberg 5–3 i siste serierunde. Men seriegullet ble nok sikret i runden før, da de slo nettopp NTNUI 5–4 i en heseblesende og jevn kamp.

Ina Dahl har vært med på alle tre seriegullene og ble klubbens toppscorer med 12 mål på ti kamper. Hun er storfornøyd med å innkassere nok et seriegull, selv om seriespillet var tøft.

– Jeg vil si det har vært en veldig jevn serie, og at det har vært jevnere enn det det har vært de siste årene, som gjør det veldig gøy å spille. Alle lag har hevet seg fra sist sesong vil jeg si, og det er gøy å se at alle kan slå alle, noe som gjør det mer spennende. Det er veldig bra for norsk damebandy, sier Dahl og fortsetter:

– Det at vi kan gå ut av serien som seriemestere var ikke en selvfølge, men det er en ekstremt deilig følelse som vi kommer til å ta med oss inn i sluttspillet, forteller hun.

Les flere bandy-saker her

– Veldig sterkt

Trener Felix Ljungberg sier det er kjempegøy at de klarer å vinne serien for tredje året på rad.

– Det er veldig sterkt av damene å klare det i siste kamp, med alt presset det innebar. Mange av kampene denne sesongen har vært jevnere enn tidligere, noe som har vært kjempekult og løfter bandyen masse. Mange av kampene har vært bra. Selvfølgelig har noen vært mindre bra også, men sånn er idretten. Det er ikke lett å være på topp hele sesongen, sier han.

På spørsmål om hvilken kamp de var mest fornøyde med, svarer begge Drammen borte 23. januar, da de vant 7–2.

– Da fikk vi til eget spill som vi ønsker, med et ekstremt høyt tempo både på ball og spillere. Det gjorde det ekstremt gøy å spille, sier Dahl.

– I kampen mot Drammen spilte vi noe av den beste bandyen vi har gjort denne sesongen. Alle var delaktige og ville være med. Jeg var veldig imponert over hvordan spillerne presterte i den kampen, sier trener Ljungberg, som også trekker fram den siste kampen mot Solberg, som måtte vinnes.

– Her spiller vi i store deler en veldig bra kamp. Med tanke på presset de har på seg i den kampen er det veldig imponerende å se hva de klarer av å levere, forteller han.

Les også: Ready tok bronse i serien: – Nå skal vi vinne hele driten (+)

NM-gull neste?

Nå venter sluttspillet for Readys del, der de møter Drammen i semifinale og har hjemmebanefordel i best av tre-serien. Et gull er selvfølgelig høyest på ønskelisten for de doble norgesmesterne.

– Vi må jo vinne semifinalene først. Vi kommer til å legge ned mye arbeid for å kunne ta de seirene hjem. Drammen er et ungt lag med mye potensial, men hvis vi gjør det vi skal og har fokus på vårt, tror jeg vi tar den serien, sier Dahl.

– Vi må jobbe litt mer med nøyaktighet i eget spill. Grunnspillet sitter, men jeg synes det er litt for mye slurv i pasningene som gjør at vi kanskje ikke kommer helt opp på nivå. Vi må rett og slett bli litt mer kyniske i eget spill og få inn litt mer trøkk defensivt. Selvfølgelig er det soleklare målet NM-gull. Det er åpenbart, sier hun videre.

Ljungberg sier målet har vært å ta NM-gull hele sesongen.

– Det målet har ikke endret seg noe. Veien dit begynner lørdag 17. februar i første semifinale mot Drammen. Fokuset ligger helt og holdent på den kampen og at vi skal levere en solid kamp der.

Les også: Ullerns guttelag kopierte A-laget – hele sesongen med bare seire (+)

– Fantastisk reise

Tidligere trener Gustav Eriksson har også fulgt med hele sesongen. Han er stolt og rørt.

– Jeg har fulgt jentene i tre år nå, og for en fantastisk reise det har vært. Målet er soleklart, og vi går selvsagt for gull igjen. Å vinne «The Double» tre år på rad hadde vært helt fantastisk, sier svensken og fortsetter.

– Det defensive må være enda tettere, og vi må bli bedre når motstanderne står høyt på oss. NTNUI har gjort det i to kamper og har virkelig fått uttelling på det, sier Eriksson og avslutter:

– Uansett hvordan det går, er jeg fantastisk imponert over jentene. Å få jobbe rundt og med dem er helt fantastisk.

Les også: Ullern tilbake i Eliteserien etter utrolig ubeseiret sesong (+)