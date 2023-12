Vålerenga stormer videre – satt ny klubbrekord

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Tolv strake hjemmeseire er klubbrekord for Vålerenga som stormer videre i jakten på sitt første NM-gull siden 2009. Først skal serien tas og dagens seier vitner om et vinnerlag. Vålerenga gikk knallhardt ut og scoret allerede i første minutt. Da den første perioden var slutt var også kampen i praksis over. Med 4-0-ledelse å gå på dalte tempoet utover i kampen, men publikum fikk mer å juble for da sluttminuttene kom.

Rett i strupen

For Lørenskog ble starten så fryktelig den kunne bli. Ett påskrudd Vålerenga vant droppen og nølte ikke med å angripe. Det første skuddet ble reddet, men ikke minuttet var spilt da Thomas Olsen ordnet en tidlig ledelse. En god prestasjon der han tok med seg pucken i en sirkel og dunket den inn ved nærmeste stolpe. Lørenskog responderte overraskende bra etter målet og fikk en stor sjanse til å utligne. Joona Partanen reddet og få minutter senere viste Thomas Olsen igjen hvordan det skal gjøres. Kalle Ekelunds målgivende var det heller ingenting å si på.

Utover i perioden begynte hjemmelaget å røre i egen sone. Det ga Lørenskog nye muligheter til å score, og burde fått det til i flere overtallsspill. Men da Joona Partanen ble utmanøvrert var det andre som ryddet opp. Jørgen Karterud brukte beina da han sparket pucken bort fra streken. Forsvarsspill som fotballaget kan få bruk for søndag.

Effektivitet er noe som skiller lagene i topp og bunn. Det ble ikke flust med store sjanser i denne perioden, men Vålerenga tok godt vare på de. Alex Dostie var presis og Jørgen Karterud smidig da de scoret hvert sitt mål.

Målløst i mellomperioden

Da lagene møttes sist scoret Vålerenga tosifret. Med fire i nettet etter første periode var det ventet målfest også i andre, men det lot vente på seg. I jakten på det femte prøvde man seg på det litt mer vanskelige, og da lykkes man sjeldnere. Intensiteten var god nok, men Lørenskog maktet å ri av angrep på angrep. I tillegg hadde de et treff i metallet på et av sine få skudd i perioden.

– Det er naturlig at intensiteten daler litt når vi leder med så mye fra første periode. I siste ønsker vi å få opp tempo og skape flere sjanser, sa Fredrik Andersson til VIF-TV da lagene gikk i garderoben før de siste 20 minuttene.

Olsen med hat trick

Det ble en lang transportetappe etter den første perioden og dette må ha vært et av de roligste oppgjørene mellom disse lagene noensinne. Minuttene gikk uten at det helt store skjedde, men så scoret plutselig Lørenskog, og det fikk kampen ut av limbo.

Omtrent halvminuttet etter reduseringen kom Vålerengas femte. Andrew Nielsen passet til Mika Partanen som på direkten fant Thomas Olsen foran mål. Ligaens toppscorer hadde få problemer med å støte inn sitt tredje for kvelden. Fem minutter før slutt kom også stortalentet Stian Solberg på scoringslista, mens Lørenskog scoret kampens siste.

Allerede på tirsdag skal Vålerenga i aksjon igjen. Da er det tur til Hamar på planen. Med kveldens store deler av aktiv hvile vil det nok bli mer energi i CC-Amfi.