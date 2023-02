Utrolig dramatikk i siste runde - Ready tok bronse, Røa klarte sluttspill

Vi starter på Bogstad kunstisbane, der Røa måtte ta poeng mot Solberg, samtidig som Høvik måtte tape for Stabæk, for at Røa skulle knipe 8.-plassen og den siste sluttspillsplassen.

Det så lenge nærmest umulig ut for Røa å klare sluttspill, for avstanden til Høvik før den siste runden var på fire-fem poeng for bare et par uker siden. Men sakte, men sikkert har de knepet innpå, og etter at de slo Ullern søndag 4–3 (etter å ha ligget under 0-3), hadde de aller tiders mulighet onsdag.

Og mens Høvik tapte 2–15 for Stabæk, gjorde Røa jobben hjemme mot et svekket Solberg. Røa kom til kampen uten deres store stjerne Iskander Nugmanov, men de gjorde likevel jobben. Eskil Hiort sendte hjemmelaget opp i 1–0 etter åtte minutter før Thomas Moen utlignet til 1–1 etter 15.

Straffebom og nerve

Eirik Norling ga Røa ledelsen igjen seks minutter senere før Eirik Solberg utlignet til 2–2 like før pause. Mikkel Hæger fikk muligheten til å sende hjemmelaget i føringen igjen 30 sekunder før pause, men bommet. Dermed sto det 2–2 til pause – Røa var fortsatt foran Høvik.

Det var de ikke da Solberg scoret sitt andre og sendte Solberg opp i 3–2 etter 60 minutter. Da var det Høvik som var foran, men da Herman Nordby utlignet til 3–3 etter halvspilt 2. omgang, var Røa ett poeng foran Høvik. Ett foran ble til to foran da Norling og Kristian Maryashin scoret 4–3 og 5-3, men det ble uhyre spennende på slutten da Solberg reduserte til 4–5 tre minutter før full tid.

Likevel klarte Røa å holde unna, og dermed er de klar for sluttspill! Røa skal møte Sarpsborg i en best-av-fem-serie i kvartfinalen, med kamp 1, 3 og eventuelt 5 i Sarpsborg.

– Veldig kult med sluttspill på første forsøk. Vi har hele vinteren håpet at vi skulle skrelle mot et topplag, at det kom i kveld mot Solberg når vi spilte om å sikre både sluttspill og plass i Eliteserien neste sesong var helt vilt. Visst stilte ikke Solberg sitt beste lag i kveld, men det gjorde ikke vi heller med flere sykdomsplaget. Utrolig stolt av innsatsen til alle Røa-gutta som kjempet som løver hele kampen, sier trener Christer Johansen.

– Det var fryktelig deilig! Det var fullt fortjent med mye sjanser og stort sett bra trykk. Det er utrolig kult å kapre 8.-plassen i første sesong i eliteserien, sier kaptein Mikkel Hæger.

– Hvordan blir det å møte Sarpsborg?

– Det blir heftig! Vi spilte en veldig bra kamp mot dem hjemme siste der vi kjørte over dem i 2. omgang, så vi har mye å by på i kampene mot dem, sier Hæger.

Bronse for Ready etter storseier

Ready leverte varene hjemme mot Drammen i den avgjørende kampen om bronsemedaljen og vant hele 6–2. Gustav Eriksson scoret fire og ble den store heltne.

– Endelig løsnet det litt for Gustav! Alle vet hvor god han kan være og foran mål er han best i Eliteserien. Likevel har han fortsatt litt å gå på og det vet han selv. Det er deilig at han kommer til å vise det i sluttspillet, sier Fredrik Nordby.

– Det kjennes som jeg endelig begynner å komme i den formen jeg vil være. Jeg opererte i sommer og høsten var tung, men nå er jeg i god form og ikke så redd som jeg var i starten av sesongen. Det er så klart alltid kult å gjøre mål, det er en viktig del av spillet mitt. Men det viktigste er at vi vinner, og i dag er vi gode over 90 minutter, sier svensken selv.

Fornøyde med kampen

Om kampen sier de:

– Vi gjør en bra kamp i 90 minutter, vi er tette bakover og har god kontroll på dem. Vi tar godt vare på sjansene våre og det er helt nydelig med både seier og medalje, sier Eriksson.

– Jeg synes ikke Drammen var noe gode. Vi slet ikke med å forsvare oss mot dem, de holdt lavt tempo og hadde lite trusler fremover. Vi var effektive, men kan fortsatt score mer og deilig med bronse.

Ready møter Solberg i kvartfinalen.

– Det blir jævlig morsomt å spille mot Solberg. Tøff motstand er alltid de beste matchene og morsomst å spille. Sondre (Kristoffersen, toppscorer) er tilbake og det gir ikke bare Solberg en spiller som scorer mål, men også selvtillit til resten av laget. Men vi er revansjelystne fra i fjor for å si det sånn, sier Nordby.

Sist sesong ble nemlig Ready feid av banen med 3–0 i kamper mot Solberg i semifinalen.

– Vi har en god følelse inn mot kvartfinaleserien. Vi har hatt god kontroll på dem i serien, men de har massevis av sluttspillsrutine. Det kan godt hende at denne serien avsluttes i en femte og avgjørende kamp, men vi har troen på at vi kan trekke det lengste strået, sier Eriksson.

Ullevål og Ullern tapte

Ullevål møtte Sarpsborg borte i sesongens siste grunnseriekamp. Det ble 1-4-tap for seriemesterne fra Sarpsborg. Ullevål møter Drammen i kvartfinalen.

Ullern hadde rykket ned foran onsdagens kamp. De tapte 4–5 for Mjøndalen etter å ha ligget under 1–5.

– Vi var litt seige. Det kunne gått begge veier, men det ble tap, sier Fridtjof Schmidt.

– Nære på, men vi begynte snuoperasjonen litt for sent, sier Didrik Strømme.

