Ullern rykket ned etter utrolig Røa-snuoperasjon: – Jævlig synd

Vi starter denne gangen på Ullernbanen, der alt sto på spill i Oslo-derbyet mellom Ullern og Røa. Før kampene var premissene enkle – Ullern lå sist og sto med tre poeng og måtte slå Røa på 9. plass for å ha en sjans til å gå forbi Røa i den siste serierunden.

Uavgjort eller tap for Ullern sin del betydde nedrykk til 1. divisjon, men kampen var også av stor betydning for Røa. Med seier kunne de være à poeng med Høvik på 8. plass (sluttspill), mens det med tap hadde vært umulig å knipe 8.-plassen i siste serierunde.

[ Fire på rad for Ready – herjet med Ullern ]

Kjempestart – så kollaps

Og det startet på perfekt vis for Ullern, som ledet 3–0 til pause etter to mål av Didrik Strømme og et av Nicolai Linnes Pedersen.

– Røa har mange cornere og sjanser, men vi har en veldig god keeper. Vi har ganske grei kontroll på kampen i 1. omgang. I pausen snakker vi om at de kommer ut i 100, og det er akkurat det som skjer, sukker Didrik Strømme.

For i løpet av 2. omgangs ni første minutter har Røa scoret tre mål. Da står det 3-3, og Ullern tar timeout.

– Det er litt sånn at det første laget som scorer etter pause vinner, selv om vi leder 3–0. Enten dreper vi på 4-0, eller så scorer de 1–3 og får en skikkelig boost. jævla trøkk for dem. Så er det litt typisk for vår sesong at det ender med at de scorer, sier Strømme og fortsetter

– Vi slipper inn mål på våre feil. I timeouten ble vi enige om å være tett defensivt, men de har gode spillere som kan gjøre mye på egen hånd. Jeg tror ikke vi hadde en sjans i 2. omgang og de vinner fullt fortjent, forteller han.

Eskil Hiort avgjorde fem minutter før slutt til 4–3 til Røa. Dermed har Ullern rykket ned.

[ Storseier for Ready i Mjøndalen – Røa og Ullern tapte ]

Nedrykk: – Jævlig synd

Ullern har vært i Eliteserien siden 2015/16-sesongen og har imponert med blant annet 2. plass i 2019/20, samt 3. plass i 2016/17 og 17/18. Nå blir det 1. divisjon i 2023/24.

– Det er jo jævlig synd, rett og slett. Vi har et ungt og spennende lag med et bra potensial. Det er veldig kjipt og det er mange gode yngres lag som er på vei opp. Det blir spennende å se hva som skjer neste sesong, sier Strømme, som har spilt i Eliteserien for Ullern i en årrekke.

For Røa sin del går de forbi Høvik dersom de tar flere poeng enn Høvik i siste kamp. Røa har Solberg hjemme, Høvik møter Stabæk borte.

– Det var mer spennende enn vi håpet på før matchen. En tung første omgang med en del slurv og litt høye skuldre. Blir enige i pausen om å finne tilbake til vårt spill, og ta tak i matchen. En veldig sterk andre omgang der vi produserer utrolig mange sjanser og cornere som gjør at vi klarer å snu kampen. Føler med Ullern, og synes det er synd at de rykker ned siden det foregår mye bra i klubben med tanke på juniorer, sier Mikkel Hæger.

– Det var fantastisk digg med to poeng igjen. Vi har gjort mange gode kamper de siste ukene uten å få uttelling poengmessig (kun ett poeng mot Mjøndalen). Det var en spesiell kamp der Ullern hadde mest press på seg. De første 30 minuttene var jevnspilte med brukbare målsjanser begge veier. Så blir vi litt passive i forsvarsspiller vårt ved et par anledninger, og det utnytter Ullern og gjør to mål. Ullern skaper egentlig ikke mye mer, men setter en corner i siste sekund før pause. 3-0 kjennes ikke rett ut med henhold til spill og sjanser, men slik er det i blant, sier Røa-trener Christer Johansen og fortsetter:

– Vi bestemmer oss for å gå ut i 2. omgang og være mer aggressive i defensiven, bli tøffere i ballgjenvinning og rett og slett gå mer på skøyter. Vi var enige om at vi ikke hadde noe å tape, vi ville vise karakter og hvem som var det beste laget i denne kampen, sier trener Christer Johansen.

Det lyktes de med.

– Det var nesten som om et nytt lag kom på isen. Vi får uttelling direkte og ruller opp målsjanser på løpende bånd. Samtidig som vi stenger defensiven fullstendig. Helt rått når Eskil setter vårt fjerde mål med en knallhard corner i nettaket og vi derfra styrer inn til seier. Meget god stemning fra en stor Røa-gjeng på tribunen, sier treneren

[ Ullevål vant derbyet over Ullern – tap for Røa og Ready ]

Ready og Ullevål med full kontroll

Ready hadde full kontroll mot et skadeskutt Solberg og vant 5–0. Felix Ljungberg, Gustav Eriksson og Fredrik Nordby scoret hver sin corner, mens Simon Carlsson og Nordby scoret i åpent spill. Ready er fortsatt foran Drammen om 3.-plassen med bedre målforskjell. De to møtes onsdag i en avgjørende kamp.

– Det var en ganske bra kamp fra vår side. Vi var veldig solide defensivt, Solberg skapte ingen verdens ting. De ligger veldig tett og kompakt defensivt, men vi løste det bra med å komme mye rundt på sidene og skaffet med det en del cornere. Vi er fortsatt unøyaktige offensivt med mange dårlige pasninger, men fornøyd alt i alt, sier Nordby.

– Vi må jo være fornøyde når vi holder nullen. Jeg synes vi gjør mye bra defensivt, også er det moro med tre cornermål. Det skjer ikke så ofte, sier trener Lars Christian Sveen.

Ullevål gjorde som de ville med Høvik og vant 11–2. De er nå poenget bak Solberg (5. plass) før siste serierunde.

[ Tredje hjemmeseier på rad for Ullevål: – Helt fantastisk ]