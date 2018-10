Oslo

– Det er en stor sorg for oss i dag, sier Harald Christian Sagevik, et av styremedlemmene i Mono. Han var med å starte rockeklubben for 17 år siden.

I går slapp Mono nyheten om at de stenger dørene ved nyttår. «En æra er over. Vi er stolte over hva Café Mono i over 17 år har bidratt til i Oslos kulturliv generelt og musikkliv spesielt», skriver styret på Café Monos nettside. Kunngjøringen er også delt på utestedets Facebook-side.

Der kom reaksjonene umiddelbart.

«Trist som faen». «Et stort tap for Oslo og faktisk hele Norge». Musikknyheter.no skriver følgende kommentar: «Vi har ikke tall på hvor mange fantastiske konserter vi har sett og hvor mange nye, dritbra band vi har oppdaget på Mono siden 2001. Takk!».

Sommervarmen

– Etter at Kulturhuset ble revet og Fisk og Vilt stengte, har det vært mye mindre trafikk i området. Sommervarmen kostet oss også mye, forklarer Sagevik.

– Litt humoristisk kan man si at Mono må legge ned på grunn av global oppvarming.

Faktum er at de ikke har klart å betale husleien på flere måneder.

Celebert besøk

Den legendariske rockeklubben Mono åpnet dørene i 2001. Musikkjournalist i Dagsavisen, Geir Rakvaag, var der på åpningskvelden.

– Det var mye bytryner og kjentfolk fra musikkmiljøet samlet på ett sted, minnes Rakvaag.

– DJ var Allan McGee fra legendariske Creation Records, som hadde fått med seg Bobby Gillespie fra Primal Scream. De spilte gode plater på en helt amatørmessig måte. Det var et celebert besøk.

Siden ble Mono en scene for både kjente og mindre kjente artister. Både Travis, Suede, Waterboys og Evan Dando fra Lemonheads har spilt på den lille klubbscenen.

– Mange store artister har spilt der før de ble kjent. First Aid Kit spilte der på Bylarm i 2009. John Olav Nilsen og Fjorden Baby spilte på Mono i 2008, det var deres første opptreden i Oslo – og en åpenbaring av en konsert.

Saken fortsetter under bildet.

Matias Tellez spilte på Mono i 2008. Foto: Erik Norrud

At Mono nå stenger, synes Rakvaag er trist.

– Det er alltid synd når gode scener forsvinner. Det har vært et fint spillested for mange tidlige opptredener, oppsummerer den erfarne musikkjournalisten.

– Mono var et hyggelig sted med god stemning. Men klubber kommer og klubber går – og livet går sin gang.

Ingen redningspakke

Eierne av Mono ønsker også å se framover. I avskjedsbrevet på nettsiden til klubben skriver de at de har brukt mye tid og krefter på å lage en redningspakke for selskapet, men at Monos planer dessverre ikke passer med huseiers planer i området.

– Vi ønsker ikke en konflikt med huseierne, og vårt håp er at vi kan overtale Thon til å la konsertscenen overleve, selv om Mono må legge ned, sier Harald Christian Sagevik.

Han forteller at de allerede har blitt oppringt fra folk som er interessert.

– Men nå ønsker vi å ha fokus på å ha en verdig avslutning for Mono de tre siste månedene.

På spørsmål om hva stengningen av Mono betyr for han personlig, klarer ikke Sagevik helt å holde følelsene tilbake.

– Jeg håper bare at flest mulig kommer og tar farvel med Mono mens det fremdeles er mulig.