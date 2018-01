Oslo

I arbeidsrommet på Bredtveit kvinnefengsel går strikkepinnene varme. To godt voksne damer sitter i dyp konsentrasjon med hvert sitt store, sennepsgule strikketøy. De lodne buntene skal monteres sammen og bli eksklusive jakker til den norske motedesigneren Anh-Marthe Storheils merke Iben.

– Det går fort. Vi bruker vel sånn rundt en og en halv dag på hver jakke, fra start til den er ferdig montert, sier Rita Grimestad (53). Hun er overført til son-ing i Norge etter å ha blitt dømt for for forsøk på smugling av kokain i Ecuador, en sak som har vært mye omtalt i media . Tidligere var Grimestad bare moderat interessert i mote, og hadde neppe drømt om at hun skulle komme til å bidra til kolleksjonen til en norsk motedesigner.

– Det er gøy å strikke noe som vi vet skal selges av en norsk designer. At vi er med og skaper fashion, liksom, sier Grimestad til Dagsavisen.

Rått og edgy

Det var i fjor høst at designer Anh-Marthe Storheil tok kontakt. Hun trengte 44 jakker til den nye kolleksjonen for vår og sommer 2018. En kolleksjon som ble beskrevet som «rå» og «edgy» av norsk motepresse etter visningen på Oslo Runway i fjor. Damene som sitter på åpen soning på Bredtveit kvinnefengsel tok utfordringen. Nå er snart 44 luksusjakker klare.

– Det føles ekstra meningsfylt å jobbe med noe som er koblet opp mot et kommersielt marked. Det blir det liksom noe mer enn bare å sitte og «pusle» med strikk. I tillegg til selve strikkejobben innebærer et slikt oppdrag mye viktig læring – alt fra produktutvikling, kvalitet, deadlines og markedsføring, sier verksmester Monica Martinsen.

Den blå: Iben-designer Anh-Marthe Storheil vil gjerne fortsette å sam­arbeidet med fengslet. Foto: Mimsy Møller

Kvinnekraft

Ibens vår og sommerkolleksjon for 2018 heter «Beyond Self» og er ifølge designer Anh-Marthe Storheils inspirert av kvinnekraft.

– Ikke nødvendigvis den kraften vi viser når vi roper høyt og krever våre rettigheter, men det som skjer når kvinner løfter hverandre opp og fram. For meg er det den reneste kraften som finnes, fordi når du løfter andre løfter du også deg selv, sier Anh-Marthe Storheil. I disse dager står hun midt i kaoset med å forberede fredagens visning på Oslo Runway, og Dagsavisen møter henne på atelieret der hun er i sving med modellcasting. Hun sier hun kommer til å fortsette å samarbeidet med Bredtveit dersom det lar seg gjøre.

– Absolutt, det har vært et fantastisk samarbeid. Vi i Iben drømmer om og håper på en framtid der vi kan produsere klær i Norge. Kortreiste klær. Det er dyrt, men vi ønsker at klesindustrien skal kunne bli noe Norge kan leve av framover, skape arbeidsplasser og nyttegjøre oss mange av de fantastiske råvarene vi har. Norge har ikke bare olje og fisk, men også verdens fineste ull som ikke blir brukt, og verdens beste lakseskinn. Det er store muligheter her, sier Storheil.

På catwalken: Jakken til Iben fikk luftet seg på catwalken under Oslo Runway i fjor høst. Foto: Iben

Gulloppdrag

Verksbetjent Anne Grethe Kjærsdalen karakteriserer oppdraget fra Storheil som «gull».

– Det er noe iboende hos oss alle at vi liker å være til nytte. Og med slike samarbeid føler nok mange at de kan få være med å bidra til samfunnet, sier Kjærsdalen. Både hun og Monica Martinsen vil gjerne at flere skal bli oppmerksomme på alle de gode håndverksjobbene som blir gjort i norske fengsler, aktiviteter de hevder lenge har vært usynlige i kriminalomsorgen. Når damene på Bredtveit ikke strikker designerjakker kan de fortsatt lage ting under egen logo – Fengslende design – som kan kjøpes på Kampen nærmiljøstasjon. Et samarbeid med det kommunale arbeidstiltaket Nyttig Arbeid.

– Dersom andre designere ønsker å få jobber utført er dere åpne for tilbud?

– Ja absolutt. Vi vet dette oppleves som meningsfylt, og vi er absolutt åpne for å vurdere flere slike oppdrag dersom også andre norske designere ønsker å bruke oss. Vi kan tilby både søm og strikk, selvsagt med de forbehold vi til enhver tid måtte ha med tanke på hvem som er her og krav til deadlines, sier Monica Martinsen.

Catwalk

Damene på Bredtveit er enige om at det skulle vært moro å ha fått se en av visningene til Iben. kanskje finnes det en video, undrer de. Rita Grimestad sier hun gjerne skulle hatt en av de flotte, selvstrikkede Iben-jakkene også. Hun bare blåser av de andre som sier jakkene ser best ut på en høy og slank modellkropp.

– Åh, den i blått, den er ekstra flott. Den hadde jeg mer enn gjerne gått med.