Oslo

– Jeg håper du følger med fra tårnet ditt, Raymond, sa Frp-leder Siv Jensen i en hilsen til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), før hun begynte å hamre løs på Johansens rødgrønne politikk.

I motsetning til de andre partiene valgte Frp å gjøre sin halvårige oppsummerende pressekonferanse til et åpent valgkampstunt midt foran Oslos storstue framfor å invitere pressen til eget treff.

Jensen kaller Oslo-byrådets politikk for fanatisk og ensidig.

– Det som skjer i denne byen, er for oss en klar og tydelig advarsel om hvorfor Ap ikke bør få makt i norske kommuner etter valget. Og ikke minst hvordan Ap og MDG får fram det verste i hverandre. Raymond Johansen og Lan Marie Berg har vært en ulykke for Oslo, sa Jensen.

Hun lovet å fjerne eiendomsskatten som de rødgrønne innførte, samt å gi Oslo en innvandringspause dersom Frp kommer til makten i Oslo etter kommunevalget i 2019.

Jensen sier Frp også vil jobbe for å innføre et oppholdsforbud for gjengkriminelle i områder hvor kriminalitet har funnet sted, for å få bukt med den økende gjengkriminaliteten i Oslo. (NTB)