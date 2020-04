Russen lager egne koronaknuter

– Vi tenkte at det hadde vært gøy med et sett koronavennlige knuter for den russen som likevel vil begynne å feire litt rolig nå, så kan de ha noe gøy å gjøre under karantenetiden, sier russepresident Johann Schwenke Rief i Oslo og Viken til NRK.

Blant de nye knutene er:

* Å stå på gaten i én time og dele ut gratis Antibac.

* Gjennomføre handletur for eldre som ønsker det – alle med trygg bruk av hansker og munnbind.

* Å ta bilde av fem medruss med to meters avstand og oppfordre i sosiale medier til «å vente med å rulle til det er trygt».

Store arrangementer er forbudt fram til 15. juni, og russen i Oslo og Viken håper at de kan ha sin russefeiring fra natt til 16. juni.

