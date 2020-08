Av NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Anbefalingen om å bruke munnbind på kollektivtransport og i andre situasjoner der man ikke kan holde god nok avstand trådte i kraft for halvannen uke siden i Oslo og Indre Østfold.

Det er imidlertid helt opp til hver enkelt å vurdere om situasjonen krever munnbind eller ikke. Folkehelsemyndighetene gjør ingen måling av hvorvidt folk slutter opp om anbefalingen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har merket seg at det varierer en del hvor mange som følger oppfordringen.

– Jeg synes det går sånn måtelig, sier Johansen til NTB.

Vurdere påbud

Han er derfor spent på hvordan den videre vurderingen fra regjeringen vil lyde. Det kan være grunn til å se på muligheten for et påbud i visse situasjoner, mener han.

– Jeg tror det kan være klokt med påbud. Jeg tror det kan være klokt å vurdere, sier byrådslederen.

Diskusjonen om munnbind vil være med oss i lang tid, mener byrådslederen. Men etter det han selv har observert, noterer han seg at bruken hittil er så-som-så. For mange kan munnbind oppleves som et kraftig uttrykk om at faren ikke er over, mener han.

– Det kan være en psykologisk barriere å komme over, sier Johansen.

Anbefalingen om å bruke munnbind på kollektivreiser hvor folk står tett varer i utgangspunktet til mandag 31. august. Selv om Folkehelseinstituttet ikke har konkludert om videre anbefaling, har de varslet at det kan være grunn til å beholde tiltaket en stund til.

Øker testkapasiteten

Byrådet i Oslo har fått mye kritikk for at testkapasiteten i hovedstaden ikke har vært god nok. Onsdag var Johansen til stede for å markere at teststasjonen ved Aker legevakt utvides.

I Oslo har man nå mulighet til å teste 2,3 prosent av befolkningen i uka, og i løpet av neste uke skal man klare det nasjonale kravet om en kapasitet på 5 prosent.

Helsebyråd Robert Steen sier det vil bli vurdert å åpne flere teststasjoner rundt om i byen fra rundt 15 i dag til 20–25 fasiliteter. Detaljene blir ikke kjent før i slutten av neste uke.

Steen sier kapasiteten på koronatelefonen har blitt langt bedre, men at det fortsatt er 500–600 anrop som ikke blir besvart hver dag. Det skyldes at alle ringer på samme tid.

– Veldig mange ringer klokken 9 om morgenen. Vi ser at trafikken begynner å gå ned allerede etter klokken 10. Så jeg vil anbefale dem som ringer, om å vente litt, sier Steen.

Teststasjonen på Aker er oppgradert fra én til to filer for biler. Det er også satt opp et tak over venteområdet for å skjerme folk fra vær og vind. Men testingen vil foregå utendørs, også utover høst og vinter, bekrefter Johansen.

– Det blir kaldt. Folk vil stå beskyttet mens de venter, men det blir kaldt, sier han.

Snudde om skjenketider

Samtidig er Johansen opptatt av mulig smitterisiko ved at folk samler seg til private fester. Han har bedt regjeringen komme med ny vurdering av skjenkestopp som er innført ved midnatt.

– Vi mener man skal gjenoppta skjenking inntil klokken 2.30, sier Johansen.

Så sent som i juni var det byrådslederen selv som truet med kortere skjenketider da folk stimlet sammen på puber og barer etter at utelivet fikk åpne igjen. Den gang sa han at han ikke ville nøle med å innskrenke åpningstidene – noe han nå mener er et uklokt tiltak.

Årsaken til at han har snudd, er at bildet den gang var et annet fordi næringen ikke hadde så god kontroll, forklarer han.

– Nå er situasjonen annerledes. Næringen har lært mer, men jeg opplever at veldig mange har senket skuldrene litt for mye. Det flyttes ut i mye større grad enn det gjorde da. Festingen fortsetter etter klokken 24, men i mye mindre kontrollerte former, sier han. (NTB)