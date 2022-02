Profiler forsvinner fra Oslo SV: Hva nå?

De to mest profilerte SV-politikerne på Rådhuset har den siste uka meldt fra om at de er på vei vekk fra Oslo-politikken. Først ute var Inga Marte Thorkildsen, som nylig gikk av som byråd for oppvekst og kunnskap. Hun har bedt om permisjon fra bystyret på grunn av omsorgsoppgaver, og har samtidig sagt at hun ikke ser for seg å komme tilbake til politikken igjen.

– Jeg ber jo bare om permisjon fra bystyret og vil se hvordan ting utvikler seg, men sånn det er nå, er jeg nødt til å ta permisjon. Planen er ikke å komme tilbake. Jeg ønsker å gjøre noe annet og har ikke lyst til å være politiker resten av livet, sa Thorkildsen til Avisa Oslo da nyheten ble kjent.

Fredag kunne Dagsavisen melde at også ordfører Marianne Borgen ser for seg et liv utenfor rådhuset.

– Det er en tid for alt, og det er på tide å overlate plassen til de som er yngre enn meg, sa hun.

– Vemodig

– Det er selvfølgelig vemodig og uvant, når to så tunge, profilerte, erfarne og dyktige politikere takker for seg, sier Ola Wolff Elvevold. Hvis hun blir valgt til leder for SVs nominasjonsutvalg på Oslo SVs årsmøte om to uker, blir det Borgen som får oppgaven blant annet å peke ut SVs neste ordførerkandidat.

– Jeg har tillit til at nominasjonskomiteen finner en god balanse med erfaring og fornyelse. Det blir spennende å se hvor de lander, sier Elvevold. Han er ikke bekymret for at Oslo SV mangler folk til å fylle skolene til Borgen og Thorkildsen.

Ola Wolff Elvevold er gruppeleder i Oslo SV. (Caroline Dokken Wendelborg/ZERO)

– Thorkildsens situasjon er ulik Borgens, da hun har søkt om permisjon med en gang. Abdi Said skal ta hennes rolle som fraksjonsleder i miljø- og samferdselsutvalget. Så dette løser seg, sier Elvevold. Det er først om halvannet år at Borgen skal slutte.

Hvem som da skal ta over ordførervervet, og ikke minst hvilket parti personen skal komme fra, er et åpent spørsmål.

– Vi har hatt suksess med Marianne Borgen som snart har sittet i åtte år. Det er ikke gitt at SV kommer til å ha en erklært ordførerkandidat. Det hadde vi faktisk ikke heller i 2015. Det er for tidlig å peke på personer og posisjoner. Blir det rødgrønt også etter neste valg, skal det forhandles om hvem som skal ha hvilke posisjoner, sier Elvevold.

I vekst

Ved valget i 2019 endte SV opp med 9,1 prosent i Oslo.

– Vi er et parti som det står godt til med. Vi har voksende oppslutning, og jeg har vært med lenge nok til å se den store etterveksten av veldig flinke folk, både i rådhuset, bydeler og lokallag, sier gruppelederen.

Rundt november-desember skal Oslo SV ha nominasjonsmøte, der medlemmene velger hvem som skal stå på lista til valget.

– Nominasjonskomiteen skal finne det nye laget. Det er helt åpent, ingen automatikk i noe, sier Elvevold.

Elvevold forteller at han er motivert for å fortsette som gruppeleder.

– Men det er opp til nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet å utpeke laget, avslutter han.

Dette er SVs folk i bystyret og byrådet

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap

Omar Samy Gamal, byråd for kultur og idrett

Ola Wolff Elvevold, gruppeleder

Marianne Borgen, ordfører

Sarah Lilleberg Safavifard, bystyremedlem

Arvid Ellingsen, bystyremedlem

Trine Dønhaug, bystyremedlem

Abdi Said, bystyremedlem