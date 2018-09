Osloskolene ønsker ikke nasjonalt forbud

Oslo

Av Hilde Unosen, David Stenerud og Espen Løkeland-Stai

Mandag kom franske elever tilbake fra sommerferie til en skole med forbud mot bruk av mobiltelefoner. Dagen etter gjorde barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) det klart at hun vil følge i franske fotspor.

I dag er opp til hver enkelt skole i Norge om de vil legge ned forbud mot mobilbruk, men Helleland vil løfte det opp nasjonalt.

– Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sa Helleland til Adresseavisen.

Flere norske skoler har allerede mobilforbud, og det er bred støtte for å gjøre som i Frankrike. Tre av fire svarer i en måling gjort for Klassekampen at de er positive til mobilforbud i norsk skole.

Nettmobbing

På Sofienberg ungdomsskole på Grünerløkka har de hatt mobilforbud i snart tre år allerede.

– Det var mye nettmobbing, saker som var påbegynt på mobilene kvelden i forveien ble tatt med inn i skolehverdagen, forteller rektor Øyvor Skofteland.

– Elevene var veldig opptatt av mobilene sine. Det var en uro.

Et seks ukers prøveprosjekt med mobilforbud ble innført ved nyttår 2016. Resultatet?

– Sakene gikk ned over natta. Og de har ikke blussa opp igjen, forteller Skofteland.

– Nettmobbetallene våre er veldig lave.

Prøveprosjektet ble etter en evaluering et varig forbud, der mobilene blir lagt i ei kasse ved skoledagens start, og hentet igjen når klokka ringer ut etter siste time.

– Det har ikke vært mye styr med det. Både FAU og elevrådet er enige i løsningen, sier rektor Skofteland.

Dagsavisen har spurt samtlige av hovedstadens 61 ungdomsskolerektorer om deres forhold, praksis og holdning til mobilbruk i skoletiden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Nei til nasjonalt forbud

* 35 har svart (pluss en spesialskole, som spørsmålene ikke var relevante for).

* 18 av rektorene som har svart er imot et nasjonalt forbud. Det er 51,5 prosent.

* Åtte rektorer (22 prosent) er for et forbud, men med et eller flere forbehold (som unntak i læringssituasjoner hvor mobilen kan være et nyttig verktøy og åpning for mobilbruk i friminutter).

* Sju rektorer (20 prosent) er usikre, har ikke svart eller ønsker ikke å ha noen mening.

* Bare to (6 prosent) av rektorene som har svart på Dagsavisens spørsmål, sier klart ja til et forbud.

Saken fortsetter under bildet.

Når skoledagen starter, skal alle mobilene opp i kassa. Den låses inn i et skap, og hentes ved skoleslutt. Foto: Hilde Unosen

Mange skoler har forbud

De fleste rektorer Dagsavisen har vært i kontakt med, ønsker altså selv å velge hvordan de skal forholde seg til mobilbruk i skolehverdagen. Likevel praktiserer samtlige skoler restriksjoner på elevenes mobilbruk.

* 15 (43 prosent) av skolene Dagsavisen har fått opplysninger fra, håndhever forbud mot mobilbruk i skoletimene. Her er det tillatt i friminuttene.

* 11 skoler (31 prosent) har totalforbud mot mobilbruk i skoletiden. Ved seks av dem samler skolen inn mobilene før første time og leverer dem først tilbake til elevene ved skolens slutt.

* Tre skoler (8,5 prosent) har forbud, men med unntak i storefri.

* Seks skoler (17 prosent) har andre typer restriksjoner (forbud innendørs, forbud i gymtimene, lydløs i timen, forventning om at elevene ikke forstyrrer med mobilbruken sin).

– Snakker sammen

– Jeg hadde gleda meg skikkelig til å bruke mobilen på ungdomsskolen, forteller tiendeklassing Sarah Aleksandra Sørensen (15).

Hun ble først skikkelig skuffa da hun hørte at Sofienberg ungdomsskole var mobilfri.

– Men så var det ikke kjipt i det hele tatt.

Sarah, Kristian Straume Mørland (13) og Trym Sibeko (14) gikk på samme barneskole i bydelen.

– Alle satt med mobilene, forteller Trym.

– Det var til og med noen som solgte internettkoder til gjestenettet på skolen.

– Det var utrolig mye fokus på Instagram. «Å, du har ikke insta?» forteller Sarah.

– Jeg fikk mobil ganske sent, da følte jeg litt press. Man måtte ha telefon for å være kul, sier Kristian.

– Venner på andre skoler spør «hvordan overlever dere?» forteller Aadya Ray (14).

– Jeg svarer at vi snakker sammen.

Ringe mamma

Verken Aadya, Kristian, Trym eller Sarah savner mobilene sine i skoletiden. Kristian tar den ikke engang med på skolen, mens Sarah låser den inn i skapet.

– Jeg er redd for den, jeg tar ikke sjansen på å legge den i kassa, ler hun.

– Det kunne vært deilig å ha den noen ganger, da er det lettere å ringe mamma, for eksempel.

Men hvis man trenger å ringe noen, så ber man læreren om å få låne tilbake mobilen, eller man låner en mobil på kontoret.

– Det er ikke gestapo-tilstander heller, konstaterer Trym.

Kristian forteller om en klassevenninne som var på snapchat i timen.

– Da læreren oppdaget henne, forklarte hun at hun var nærsynt og brukte snap for å zoome inn hva som sto på tavla, sier Kristian.

– Hva skjedde?

– Læreren tok mobilen, flyttet henne helt fremst i klasserommet, og spurte «ser du bedre nå?».

Saken fortsetter under bildet.

Spesialpedagogisk rådgiver Linda Marugg og rektor Øyvor Skofteland har positive erfaringer med mobilforbud. Foto: Hilde Unosen

– Manglet sosial trening

Men hvis man tror at det bare er å fjerne mobilen til elevene, så begynner de å snakke sammen, må man tenke seg om.

– Det krever noe ekstra av skolen. Andre sosiale tiltak som jentegrupper, fotball, basket, bordtennis og spillerom må på plass, forteller sosialpedagogisk rådgiver Linda Marugg ved Grünerløkka ungdomsskole.

– Man må få de til å bli mer aktive og gjøre hyggelige ting sammen.

Selv om mobilforbudet har vært mer eller mindre udelt positivt, har rektor opplevd å få telefoner fra foreldre som mener at deres barn må få ha mobilen fordi de finner en trygghet i den.

– Da er det vår oppgave å gjøre den eleven trygg. Ikke med mobilen, men med mennesker.

– Hvordan var det her før mobilforbudet?

– Elevene her kommer fra fire forskjellige barneskoler. Det tok lang tid å bli kjent, sier rektor Skofteland.

Hun mener mobilen gjorde at ungdommene ikke fikk øvd seg på sosial kompetanse.

Sosialpedagogisk rådgiver Linda Marugg er enig.

– Mobilen er ikke en god venn i lengden.

Spørsmålene ungdomsskole-rektorene fikk

1) Finnes det et forbud mot mobiltelefoner på din skole (evnt. andre restriksjoner)?

2) I tilfelle ja: Hvordan gjør dere det/hvordan fungerer det?

3) I tilfelle nei: Vurderer dere å innføre mobil­forbud/-restriksjoner for elevene?

4) Er du for et nasjonalt forbud mot mobiltelefoner i skolen?

(36 av 61 svarte)