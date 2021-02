Oslo Frp ber byrådet svare om omstridt utkastelsessak

– Vi reagerer sterkt på den fryktelige hendelsen som barnefamilien på Tøyen er utsatt for, ved å bli kastet ut av sitt eget hjem, også før klagen har blitt behandlet. Vi reagerer sterkt på kommunens behandling av barnefamilien, sier Aina Stenersen som er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, i en kommentar til NTB.

Saken om familien på sju som er kastet ut av en kommunal leilighet i Oslo, har skapt stort engasjement denne helgen. Bakgrunnen for at familien ikke lenger kunne bo i en kommunal bolig, er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.

Familien har fått endelig avslag på én tidligere klage på vedtak om utkastelse. En siste klage er fortsatt under behandling – denne på avslag på ny søknad om kommunalbolig, skriver VG.

Samlet inn 1,3 millioner

En spontan støtteaksjon på internett som hadde som mål å samle inn 50.000 kroner til familien, hadde søndag kveld klokken 21 passert 1,3 millioner kroner. Pengene blir satt på en konto hos Tøyeninitiativet, som skal finne ut hvordan de skal brukes i samarbeid med Mohamed Jama og familien, ifølge TV 2.

– Det er byrådet i Oslo, gjennom Boligbygg som er ansvarlig for de kommunale boligene, og det er byrådet som nå må svare for seg, sier Stenersen.

Hun sier Oslo Frp kommer til å ta opp saken i den muntlige spørretimen i Oslo bystyre førstkommende onsdag. Der vil ansvarlig byråd Rina Mariann Hansen og byrådsleder Raymond Johansen bli spurt om håndhevingen av reglementet og behandlingen av familien.

Politisk engasjement

Leder i Oslo Venstre, Grunde Almeland, sier kommunen skulle ha utvist bedre skjønn.

– Jeg synes dette virker ganske hjerterått. Her er det en familie som midt i en veldig vanskelig situasjon så vidt har gått over en grense som er satt av politikere, og så velger man å kaste dem ut, sier Almeland til TV 2.

Gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Espen Andreas Hasle, har stilt flere spørsmål om saken til Hansen, som er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Jeg forventer ikke at byråden skal svare ut en konkret sak, men slik dette eksempelet fremstår, er det mange spørsmål det likevel vil være nødvendig å komme til bunns i på systemnivå, skriver Hasle.

