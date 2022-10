Kutter kraftig i atomnedrustning: – Uklokt og uansvarlig

– Hvert år prøver UD å gi oss mindre penger, og hvert år tar vi opp kampen. Men at de i år faktisk tør å fjerne hele potten samtidig som det er behov for mer innsats for avspenning og kjernefysisk nedrustning overrasker meg, sier daglig leder i organisasjonen Norske leger mot atomvåpen, Anja Lillegraven til Dagsavisen.

Verden har ikke vært nærmere atomkrig siden Cuba-krisen, advarte nylig USAs president Joe Biden. Bakgrunnen er russernes betydelige tap og nederlag i Ukraina, som har ført til at viktige stemmer i Moskva har tatt til orde for å bruke atomvåpen i kamp mot ukrainske styrker på ukrainsk jord.

Samtidig som dette har regjeringen nå valgt å kutte alle midler til norske organisasjoner som jobber mot atomvåpen og for nedrustning. Det kom fram av forslaget til statsbudsjettet som ble lagt fram i går.

I budsjettet for 2022 hadde regjeringen satt av 30 millioner til arbeidet med nedrustning, hvor av omtrent 10 prosent var satt av til en pott norske organisasjoner kunne søke på. I budsjettforslaget for 2023 er summen barbert med 2/3 og hele potten organisasjonene kunne søke på er helt borte. Det betyr at organisasjoner som Norske leger mot atomvåpen, ICAN-Norge (organisasjonen som vant fredsprisen i 2017) Nei til atomvåpen og Norsk Folkehjelp ikke har muligheten til å søke om penger til å jobbe med atomnedrustning.

[ Fredsprisvinneren til Dagsavisen: – For meg har krigen vart i åtte år allerede ]

– Svekker debatten

Lillegraven peker både på atomtrusselen fra Russland akkurat nå og at regjeringen selv gjennom Hurdalsplattformen har sagt at de vil øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning når hun beskriver kuttet som «paradoksalt».

– Jeg tror ikke utenriksministeren ønsker et aktivt sivilsamfunn som utfordrer dem på manglende tiltak for nedrustning. UD med utenriksministeren i spissen undergraver selv regjeringens planer om å øke innsatsen på dette feltet. De gjør nå det stikk motsatte av hva som står i Hurdalsplattformen, sier Lillegraven.

Anja Lillegraven er daglig leder i Leger mot atomvåpen. (Leger mot atomvåpen)

Hun peker på at dersom norske organisasjoner som jobber mot atomvåpen går dukken, vil det svekke den offentlige debatten rundt dette kraftig i Norge.

– Vi har noen midler fra medlemmer og gaver, men langt fra nok til aktivitet på det nivået som trengs. Mest alvorlig er det at det ikke blir noen aktiv offentlig debatt rundt internasjonale nedrustningsprosesser eller rollen til den norske regjeringen i det som skjer internasjonalt, sier hun.

[ Ekspert tror russisk kollaps i Øst-Ukraina kan bringe atomvåpen inn i konflikten ]

Sjokkerende og uforståelig

– Jeg synes det er uklokt og uansvarlig, sier Marianne Borgen.

Oslos ordfører har i en årrekke engasjert seg i nedrustningsarbeid. Hun deltar også i det internasjonale ordførernettverket Mayors for Peace, som har til formål å fjerne atomvåpen i hele verden.

– For meg er det både sjokkerende og ganske uforståelig at det kuttes i støtte til den type organisasjoner når vi nå opplever en atomvåpentrussel som er større enn noen gang, sier Borgen til Dagsavisen.

Ordfører Marianne Borgen. (Mina Ræge)

– Atomvåpen er både en alvorlig trussel mot menneskeheten, og mot klima og miljøet i verden, sier hun.

Borgen engasjerer seg i atomnedrusting også fordi det er de tett befolkede storbyene som har mest å frykte i en atomkrig.

– Jeg er både opprørt og sjokkert, egentlig, sier hun.

[ Trygves beskjed til folk med dårlig råd som gruer seg til vinteren: – Vi må dempe prisveksten ]

Reiser til Hiroshima

– Hadde du forventa dette, fra en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

– Nei, overhodet ikke. Når verden ruster opp, atomstatene truer og faren øker, så hadde jeg forventet at man i hvert fall ikke kuttet i dette.

– Kan det ha med lojalitet til Nato å gjøre?

– Jeg mener det er fullt mulig å være et fullverdig medlem av Nato og likevel jobbe for atomnedrusting.

Borgen sier hun selvfølgelig vil oppfordre SV på Stortinget til å få stoppet kuttet, men presiserer at det er regjeringspartiene som er ansvarlige for kuttet. I neste uke skal hun, i regi av Mayors for Peace, reise til Hiroshima. Der skal hun delta på en stor nedrustningskonferanse, og en markering mot atomvåpen.

– Når ustabile uforutsigbare ledere har tilgang til atomvåpen, så fører det til en usikkerhet for oss alle sammen, sier hun.

– Nedrustingssaken har i det hele tatt ikke særlig medvind om dagen?

– Nei. Og derfor er dette så utrolig viktig. Norge må gå foran og ta på seg en lederrolle, nasjonalt og internasjonalt. Vi må ta opp disse spørsmålene i Sikkerhetsrådet, i FN og innad i Nato. Jeg ønsker at Norge skal ta en lederrolle i atomnedrustning, når opprusting skjer overalt, sier hun.

Forhandlinger

I statsbudsjettet for 2022 fikk SV tredoblet støtten til nedrustnings-organisasjonene etter forhandlinger med regjeringen. Også i revidert budsjett forsøkte regjeringen å barbere denne posten, men igjen fikk S presset beløpet opp.

– Vi håper på SV, men de har mange kamper de må ta, så jeg føler meg ikke trygg, sier Anja Lillegraven.

Dagsavisen var fredag i kontakt med Utenriksdepartementet angående denne saken, men de hadde ikke anledning til å gi et svar.

[ Pensjonistene: – Vi er selvfølgelig skuffet og overrasket ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen