Person pågrepet etter melding om skudd i Storgata i Oslo

– Vi har pågrepet en mann i begynnelsen av 30-årene, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Han sier at politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 5 torsdag. Operasjonslederen forteller at det er usikkert nøyaktig hva som har skjedd, men at det er avfyrt et skudd er på det rene.

– En revolver er tatt i beslag, men hvorfor skuddet er avfyrt er usikkert. Vi vet ikke om det ble skutt etter noen, eller om skuddet ble avfyrt ved et uhell, fortsetter Pedersen.

Mannen i 30-årene, som er pågrepet, vil bli avhørt i løpet av formiddagen. Krimgruppa er på stedet og foretar tekniske undersøkelser. Ifølge Pedersen var det også vitner til skytingen.

