Alle barnevern i Norge får mer penger til neste år. Unntatt Oslos.

– Jeg er skuffa på vegne av sårbare barn i Oslo.

Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SV-er og avtroppende utdanningsbyråd i hovedstaden, til Dagsavisen. Byråden har gått gjennom regjeringas forslag til statsbudsjett, og reagerer kraftig på behandlinga Oslos barnevern får:

Mens barnevernet i resten av landet får 570 nye millioner kroner, får Oslos barnevern 20,1 millioner færre.

Bakgrunnen er som følger: Hele Barnevernet i Oslo ligger under Oslo kommune. I resten av landet er deler av barnevernet statlig. Så når regjeringa foreslår 570 millioner kroner ekstra til det statlige barnevernet må de også sette av noen ekstra millioner til Oslos barnevern, hvis det skal bli noenlunde likt. Det har de ikke gjort.

Kan virke som at regjeringen bevisst utelater Oslo

Det samme skjedde i fjor. Da var det også lagt inn en styrking av barnevernet i statsbudsjettet, uten at Oslo fikk penger. Men i budsjettforhandlingene rundt 2023-budsjettet fikk SV forhandlet inn Oslos barnevern. Det tillegget er nå tatt vekk fra årets budsjett.

– Mens resten av landet får sine budsjetter styrket, må vi altså kutte i Oslo. Det er skikkelig urettferdig, mener Holmås Eidsvoll.

– Når Oslo nå er glemt igjen kan det nesten virke som at regjeringen bevisst utelater barnevernet vårt, legger hun til.

Situasjonen blir også et problem for SV på Stortinget, som må bruke forhandlingsmusklene sine på å rette opp åpenbare mangler i Ap/Sp-regjeringas budsjett, i stedet for å kunne slåss for egne forslag. Likevel legger Holmås Eidsvoll nå press også på sitt eget parti for å rydde opp i urettferdigheten:

– Jeg forventer at SV rydder opp i dette under forhandlingene, og sørger for at også barnevernet i Oslo blir styrket i statsbudsjettet, sier hun.

[ Ekspert: Israel har sannsynligvis svaret ]

Barn i Oslo har like mye behov

– Dette er et Oslo-problem. Vi er den eneste kommunen i landet som selv har ansvar for institusjoner og spesialiserte fosterhjem. Alle andre kommuner er underlagt det statlige barnevernet. Dette må staten ta hensyn til når de styrker barnevernet. Det finnes barn i Oslo som har like mye behov for denne bevilgningen som barn i resten av landet.

Dagsavisen har gjentatte ganger vært i kontakt med departementene for å få en forklaring på situasjonen. Men etter en uke har vi gitt opp å få svar.

[ Fikk diagnosen etter 35 år: – Jeg fikk litt sjokk. Hadde jeg virkelig hatt rett? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen