Seks varsler mot Oslo-rektor etter håndhilse-bråk

Under en vitnemålsutdeling på en Oslo-skole, nektet en gutt å håndhilse på den kvinnelige rektoren. På videoen kan man se rektoren ved skolen prøve å gripe tak i eleven etter at han nektet å ta henne i hånden.

Etter dette henvendte hun seg til de foresatte: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge», sa hun.

Nå opplyser Utdanningsetaten til Vårt Land at de har mottatt totalt seks varsler mot rektoren i forbindelse med hendelsen. Fire av varslene er ferdigbehandlet og to av er under behandling, opplyser de.

«Utover dette kan vi ikke si noe mer av hensyn til de som er involvert. Det gjelder også hvem som har sendt inn varsel», skriver Linda Sørfjord, seniorrådgiver i utdanningsetaten.

Rektoren ved skolen sier til Vårt Land at hun ikke har noen kommentarer til saken.

