Store boligprosjekter settes på vent. Men Obos avviser prisgrep for å få kjøpere

Landets største boligbyggeselskap Obos utsetter flere boligprosjekter. Situasjonen på boligmarkedet er årsaken.

– Overalt er det samme trenden. Det er ikke samsvar med hva det koster å bygge og hva det er mulig å selge boliger for i markedet i dag, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS til NRK mandag.

Skrinlegges ikke

Han forsikrer at selv om de nå utsetter en del prosjekter, så betyr ikke det at store prosjekter skrinlegges helt.

– Det betyr bare at de blir forsinket. Alle skal bygges, og det er ingen som blir borte, sier han.

– Hvor lang forsinkelsen blir vil variere fra prosjekt til prosjekt. Vi jobber fortløpende for å løse de utfordringene vi har. Uansett er det farten på markedet som styrer, sier han.

Obos venter med å bygge flere boliger, noe som rammer blant annet prosjekter på Kløfta, Ammerud og Furuset i Oslo-området. I tillegg blir prosjekter i Bergen og Sverige satt på pause.

– Vi håper det lysner etter sommerferien. Men vi tror ikke at vi er i fullt fres igjen før ut i 2024, sier han videre.

Totalt har Obos rundt 2.100 usolgte boliger som er under bygging, i til cirka 350 usolgte ferdigstilte. Lageret av usolgte boliger har hopet seg opp til 13 milliarder kroner, ifølge Siraj.

Tror på prisstigning

Selv om boligene hoper seg opp, har ikke Obos noen planer om å sette ned prisene.

– Vi er tålmodige, og kommer ikke til å sette ned prisene. Vi tror ikke det er riktig medisin, sier Daniel Kjørberg Siraj til Dagsavisen.

– Vi tror at prisene skal opp igjen, om enn noe forsiktig. Så vi tror på fortsatt etterspørsel etter nye boliger, selv om mange husholdninger har fått mindre kjøpekraft, sier han.

Dere satser stort på Deleie. Vil kuttet ha noe å si for antall leiligheter dere vil tilby etter denne modellen?

– Vi har de samme store ambisjonene som før, og har allerede et ganske stort tilbud av Deleie-boliger ute i markedet – i tillegg til Bostart-leiligheter som kan kjøpes til en lavere pris. Det finnes fortsatte gode muligheter i de prosjektene vi har satt i gang, selv om myndighetene sier at vi bare kan selge en viss andel Deleie-boliger i nye prosjekter, sier han.

OBOS utsetter byggingen av flere store boligprosjekter. Sirkelblokka på Ammerud/Rødtvet er et av store prosjekter som skyves ut i tid. (Illustrasjon: Code arkitekter/Obos)

Vil det bli vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet mens der setter byggingen på pause?

– Ikke på grunn av det vi gjør, men på grunn av statlige regelendringer. Å senke egenkapitalkravet på sekundærboliger var uheldig, sier OBOS-sjefen.

Tryggere å selge og kjøpe

Har boligprisene nådd et metningspunkt. Er byggekostnadene er så høye at folk ikke har råd til å kjøpe?

–– Det er vanskelig å si, og noe vi ennå ikke vet nok om. Det nytter i hvert fall ikke å legge til grunn høyere salgspriser for å få kalkylene til å gå i hop. Men i forrige uke hadde vi en veldig god salgsuke i østlandsområdet, sier han.

Mandag lanserte også Obos et nytt tilbud, hvor de tar din gamle bolig i innbytte ved kjøp av en ny bygget Obos-bolig.

– Vi skal gjøre det tryggere å selge og kjøpe ny leilighet, sier Obos-sjefen.

Hovedprinsippet ved boligbytte er at Obos tar bruktboligen i innbytte som delinnbetaling ved kjøp av en ny. Leiligheten som tas i innbytte må ha lavere pris enn den nye boligen og den må ligge i et sentralt område.

Boligbytte gjelder i første omgang over 400 leiligheter i nybolig-prosjekter rundt om i landet, de fleste av dem i Oslo-området. Ordningen gjelder både nye leiligheter som er innflyttingsklare og boliger i prosjekter som skal bygges snart eller er under bygging.

– Vi tror denne modellen kommer på et riktig tidspunkt sier Kjørberg Siraj.

– Det er mange faktorer som slår inn ved boligkjøp, hvor stadig høyere rente er en. Mange er opptatt av strømprisene og ved å bytte fra en gammel til en ny bolig, vil det slå positivt ut på energiforbruket, sier han.

Han er også positivt innstilt til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpner for at det kan bygges flere mindre leiligheter i Oslo sentrum.

– Det er et viktig signal Raymond Johansen nå sender ut, og jeg håper at Ap tar dette til seg, sier han.

– Jeg tror ikke på fullt frislipp, så noe regulering må til. Men det har vært noen negative sideeffekter ved dagens modell, så det er riktig å endre dette nå, sier han.

Utsetter

På Furuset er prosjektet Furuset Village noe Obos vil bli forsinket med byggestarten på.

På sine hjemmesiden skriver Obos dette om Furuset Village, hvor planen var at de første skulle flyttet inn i 24/25.

«På Furuset i Oslo skal vi bygge 76 boliger for mennesker i alle faser av livet. Furuset Village har som intensjon å bli et internasjonalt forbildeprosjekt på bærekraft, med mål om at alle beboere skal ha god livskvalitet. Her deler du både fellesrom, vaskeri og elsykler. Prosjektet er dekket av solcellepanelerer og produserer mer strøm enn det forbruker, så her kan du forvente lave strømkostnader.»

Furuset har et litt rufsete rykte, og bydelspolitiker Rune Gjelberg, som er medlem av Alna miljø- og byutviklingskomité, er overrasket over Obos’ beslutning.

Rune Gjelberg (Ap). (Privat)

– Det har vært en positiv utvikling på Furuset, og jeg hadde håpet at dette prosjektet ville tiltrekke seg nye kjøpegrupper. Jeg håper ikke dette vil gå ut over helheten på Furuset, hvor Obos-prosjektet Furuset Village er en viktig del, hvor også ny Trygve Lies plass, og ny bygata på Furuset blir påvirket om Obos sitt prosjekt bli skjøvet ut på ubestemt tid, sier Rune Gjelberg.

Også Sirkelblokka, eller O-blokka på Ammerud blir utsatt.

– Dette er også et prosjekt vi skal gjennomføre. Det blir bare utsatt, sier Daniel Kjørberg Siraj.

