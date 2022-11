Rødt fikk ikke gjennomslag for økt sosialhjelp: – Vi gir oss ikke

– Det vi fikk til var å øke potten til organisasjoner som hjelper med gaver, mat og klær i jula. Byrådspartiene argumenterte med at det rent praktisk var vanskelig å få ut denne økningen i forbindelse med høytiden nå i jula, sier gruppeleder i Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Mobasheri og partiet har likevel ikke gitt opp kampen om økt sosialhjelp, og sier de har fått med byrådspartiene på et verbalforslag om å styrke høytidstillegget til neste år.

Frykter økte forskjeller

Sammen med byrådspartiene har Rødt nå satt av 2 millioner til frivillige organisasjoner i Oslo.

De skal fordeles slik:

Blå Kors – 500.000

Evangeliesenteret – 500.000

Kirkens Bymisjon – 500.000

Frelsesarmeen 500.000

– Vi står mitt i en økonomisk krise nå, og det er egentlig staten sin oppgave å løse. Det gjør de ikke, og i Oslo har vi klart å sette av 2 millioner kroner til å styrke det frivillige arbeidet. Vi frykter at vi går inn i et nytt år med lengre matkøer og økte forskjeller. Vi kan ikke ha det sånn i verdens rikeste land. Alle som bor her, fortjener et verdig liv, sier Mobasheri.

– Men dere i Rødt ønsket egentlig å gi økt sosialhjelp framfor hjelp fra frivillige organisasjoner?

– Det stemmer. Vår primærpolitikk er å styrke velferden og felleskapet, i stedet for at vi skal være avhengige av hjelp fra frivillige organisasjoner. Kommunen og staten bør hjelpe når det er så mange i Oslo som lever i fattigdom, og må stå i matkø. Det er et samfunnsproblem i Oslo nå, og det vil vi bruke masse krefter på i 2023 også.

– Er dere skuffa over at dere ikke fikk gjennomslag for dette kravet?

– Den skuffelsen vi sitter med er ikke det viktigste i denne saken. Vi er opptatt av de som sliter ekstra i jula skal få nødhjelp. Det er det vi har pressa på for, og vi har delvis fått gjennomslag for det ved å øke potten til frivillige organisasjoner som deler ut mat, gaver og klær, sier han og legger til:

– Men vi gir oss ikke. Vi skal følge opp høytidstillegg og satsene for sosialhjelp fram mot neste år. De store forskjellene vil bare fortsette å øke i året som kommer, så dette er en sak vi vil følge opp. Vi mener at vi i kriser må kunne løse det i felleskap for å gi trygghet til vanlige folk som på grunn sykdom, arbeidsløshet eller fordi de er uføre lever på stønader fra kommune og stat.

Mindre kutt i bydelene

– Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag når det kommer til sosialhjelp og høytidstillegg, så har vi stoppa velferdskutt i bydelene for omtrent 100 millioner kroner. Det er i bydelene innbyggerne får de viktigste velferdstilbudene, og dette er et viktig grep for bedre situasjonen, sier gruppelederen i Rødt i Oslo.

Det er partiets største seier i Oslo-budsjettet for 2023.

Slik skal midlene brukes i bydelene:

Stopper ytterligere velferdskutt i bydelene ved å sette av 65 millioner til å reversere store deler av byrådets rammekutt.

Legge inn 20 millioner kroner til å styrke ressurser til spesialpedagoger i barnehager. – Fordi behovet for å ta vare på de mest sårbare barna i barnehagen, er mye større enn dagens bemanning kan klare, skriver partiet i en pressemelding.

Setter inn 12 millioner kroner ekstra for å kompensere Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand for det reduserte tilskuddet til fritidstilbud for barn og unge etter endringer fra staten.

Midler til Hagegata 30

Rødt har også kjempet for boligblokka på Tøyen torg – Hagegata 30, i budsjettet for 2023. I en pressemelding skriver de at de setter av 50 millioner til å komme i gang med rehabilitering av blokka, og byrådet forplikter seg til å legge inn nok penger til å gjøre det ferdig i forbindelse med revidert budsjett 2023.

– Det er et historisk gjennomslag at vi endelig legger penga på bordet til Hagegata 30-blokka, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt i pressemeldingen.

Boligblokken har vært gjennom mange runder i byrådet de siste årene, og har stått tom i åtte år.

[ Hvordan skal «tredje boligsektor» se ut i Oslo? Nå er alternativene klare for den tomme blokka på Tøyen ]

Tilrettelagt transport

Partiet har også fått gjennomslag for å stoppe prisøkningen og kutt i egenandelen for tilrettelagt transport (TT) for eldre og bevegelseshemmede.

– Vi i Rødt er vi glade for å få med byrådspartiene med på å kutte egenandelen på TT med 10 millioner kroner. Vi kommer til å følge opp dette i framtidige budsjetter slik at egenandelen kommer på nivå med prisen for en enkeltbillett i kollektivtrafikken, står det i pressemeldingen.

– Vi lever i en by med store sosiale forskjeller. Mange har dårlig råd, og det er folk som ikke kan bevege seg fritt som andre i byen vår og som derfor trenger TT-transport. I sitt budsjettforslag la byrådet fram et forslag om kutte i prisen på ordinær kollektivtrafikk – uten å ville kutte for de som er avhengig av TT. De som trenger TT-kort i Oslo, betaler nesten dobbelt så mye som de som kan reise med vanlig kollektivtrafikk. Det er dypt urettferdig, skriver partiet.

Tilrettelagt transport er et tilbud til dem som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke kollektivtransport på egenhånd. De nyeste tallene fra Ruter, som har ansvar for TT-kjøringen i Oslo, viser at 14 677 personer i Oslo bruker TT-transport. 9657 av dem er over 67 år, ifølge Rødt.

Disse tallforslagene behandles først i Finansutvalget på rådhuset torsdag 1. desember, en uke senere – onsdag 7. desember – skal budsjettet ferdigbehandles i bystyret.

Disse tiltakene er sikret midler gjennom enigheten:

Påplussingerpå drift: Reversere rammekutt i bydelene 65.000 Kompensere 8 bydeler for tapte BUF-dir midler 12.000 Spesialpedagoger 20.000 Reversere kutt uteseksjonen i Velferdsetaten 2.500 Aktivitetshus for HAB-brukere 700 Videreføring av ekstramidler fra i fjor til stilling til HKS (Helsestasjon for kjønn og seksualitet) 1.300 Åpne bakhagen på Prindsen Flerkulturell doula (fødselshjelper) 1.400 Redusert egenandel TT (permanent vedtak) 10.000 Opprette en søkbar støtteordning for organiserte ryddetiltak av elvebredder, strender og vann 500

Påplussinger på investeringer: Gjenåpning Aurevannsbekken i bydel Grorud 3.000 Oppgradere Kringsjå 1 (Lyn) 8.650 Rehabilitere kunstgressbane på Bjørndal 1.200 Ny avsetning: Forsert rehabilitering av Hagegata 30

Økte tilskudd Velferdsetaten (påplussinger): Fontenehuset Mortensrud 800 Fontenehuset Oslo Øst 800 Fontenehuset Sentrum 800 Leieboforeninga - lokallag 400 Leieboforeninga - samarbeid med NAV 100 JURK 500 Jussbuss 500 Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) 950 Skeiv Verden - skeiv kompetanse 289 Skeiv Verden - kompasset 400 Stiftelsen Sex og Samfunn 950 RIO 100 Foreningen Tryggere Ruspolitikk (drift) 201 Evangeliesenteret 800 Maritakafeen 800 Hope for justice 500 Foreningen Røverhuset 601 Oslo døveforening 270 Regnbuevenn - seniortreff 200 SIO- psykisk helsehjelp 1.100





Økte kulturtilskudd (påplussninger) Kloden 900 Sprbox 250 Det Andre Teatret 500 KIGO (Kultur i Gamle Oslo) 400 Fargespill 400 Fortellerfestivalen 300 Kunsthall Oslo 100 Unge Kunstneres Samfund 200 Mela 250

Økte tilskudd diverse: Groruddalen miljøforum 100 Fotballbaner for jenter og gutter i Syria/Qamishlo 700 Fairplay Bygg 600





