Tusenvis i boligkø: Vil bosette studenter på tomme sykehjem

Hos Studentsamskipnaden er det 6.431 som venter på studentbolig nå, mens 4.085 har fått tildelt.

– Det er helt klart at det er for få studentboliger totalt sett i Norge, sa administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Andreas Eskelund, til Dagsavisen onsdag.

Akutt situasjon

Studentsamskipnaden mener at kommune bør gjøre mer for studentene, mens kommunen skylder på regjeringen.

Nå mener Rødt at de har løsningen.

– Nå er mange studenter i en akutt og prekær boligsituasjon. Når ministeren for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) og regjeringa tilsynelatende blåser i studenters bosituasjon og attpåtil skyver ansvaret over på studentsamskipnadene, så bør Oslo kommune ta grep og i praksis vise at vi er en studentvennlig by, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Siavash Mobasheri (Rødt) (Mina B. Ræge)

– Vi støttet helhjertet byrådet i Oslo da de kastet seg rundt når krigen i Ukraina starta, og satte av 300 millioner kroner på å gjøre mange av de tomme kommunale byggene om til hjem for flyktninger. Nå vil vi at Oslo skal vise samme solidaritet med studenter som febrilsk leter etter et sted å bo før studiestart, sier Rødt-politikeren.

Tomme sykehjem

Oslo har mange tomme bygg, som Siavash Mobasheri mener enkelt kan gjøres om til studentboliger.

– Vi har for eksempel flere tomme sykehjem og bygårder, som Ammerudhjemmet, Furuset sykehjem og Grünerløkka sykehjem, sistnevnte har hundrevis av rom og ligger sentralt. Om disse fortsatt er tilgjengelige, kan kommunen enkelt sette dem i stand og tilby studenter et tak over hodet med en rimelig leie, foreslår han.

– Vi trenger å få på plass flere permanente tiltak. Oslo har over 76.000 studenter og er den desidert største studentbyen i Norge. Med det følger et ansvar for å huse studentene og tilby billige leieboliger. I dag bor under én av sju studenter i studentboligene til Studentsamskipnaden i Oslo. At så få bor i offentlig subsidierte studentboliger viser at det trengs flere, sier han.

Oslo er en populær by å studere i, og mange ønsker seg til hovedstaden.

– Det blir hvert år flere studenter, og det er helt nødvendig at noe gjøres for å minske etterslepet på studentboliger. Det er på høy tid at det bygges flere studentboliger i årene som kommer, og at studentsamskipnad, lokalpolitikere og nasjonale politikere samarbeider om å få til dette. Bare da slipper vi å havne i samme situasjonen høsten 2023, sier Rødt-politikeren.

Dagsavisen har spurt byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) om det er aktuelt å ta i bruk sykehjem, men det har hun ikke svart på.

