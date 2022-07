Oslofolk vil ha bolig med sykkelparkering: – Viktig når man har dyre el-sykler

– Vi hadde sykler stående overalt, sier tidligere styreleder for Unikring borettslag, Evy Szasz Nergård.

I løpet av 2020 og 2021 har 12.229 sykler blitt meldt stjålet i Oslo. Nå viser en fersk undersøkelse i Oslo at over 4 av 10 vil ha bolig med sykkelparkering.

Unikring borettslag på Tåsen i Oslo har nå fått bygd sykkelbod med lås på gateplan. De har fått støtte fra kommunens støtteordning til å bygge sykkelbod.

– Vi ønsket å bygge sykkelbod og søkte om tilskudd fordi vi hadde et stort behov for mer sykkelparkering her i borettslaget, sier Nergård.

Det har vært noen tyverier av sykler i borettslaget, men hovedgrunnen til ønsket om sykkelbod var å ha mer og bedre sykkelparkering.

Flere sykler

– Det er voksende sykkelbruk i Oslo, sykkelinteressen merker vi godt når folk ser på boliger også, skriver Karsten Onsrud i en pressemelding.

Han er administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling. De har nettopp fått gjennomført undersøkelsen Oslopulsen, som har sett på boligmarkedet i Oslo. YouGov har gjennomført undersøkelsen som blant annet viser at mange ønsker sykkelparkering. Onsrud tror faren for sykkeltyveri påvirker når folk ser etter bolig.

– Sykler er ofte svært kostbare, og folk bruker både fem- og sekssifrede beløp på tohjulingen. Folk vil sikre sykkelen best mulig fra tyveri. Dedikerte rom/garasjer som kan låses er høyt etterspurt, skriver han.

I februar avslørte Oslo politidistrikt en bande utenlandske sykkeltyver som har vært aktive i Oslo-området. Dyre elsykler var blant tyvgodset som ble sendt utenlands.

Over halvparten av sykkeltyveriene skjedde i de sentrumsnære bydelene i Oslo. Særlig området rundt Youngstorget er utsatt, ifølge politiet.

Borettslag på Tåsen har hatt god bruk for den nye sykkelboden. (Kaja Helene Vogt )

Vil bo sentralt

I samme undersøkelse om boligkjøpere, svarte hele 72 prosent at det var viktig for dem at boligen lå mindre enn fem minutter unna kollektivtransport. Selv om 43 prosent svarte at sykkelparkering var viktig for dem, var bilparkering viktigere. 53 prosent oppga tilgang på gateparkering eller garasje som viktig.

Det var flest menn som oppga sykkelparkering som viktig i undersøkelsen. Halvparten av mennene svarte at det var viktig, mot 36 prosent av kvinnene. Av de som svarte at det var svært viktig med sykkelparkering var det mindre forskjell mellom menn og kvinner. Her svarte 13 prosent av kvinnene at det var svært viktig, mot 19 prosent menn.

I borettslaget på Tåsen hadde de allerede sykkelbod i kjelleren, men stadig flere beboere kjøpte seg tyngre sykler som elsykler eller transportsykler. Da trengte de et sted det var lettere å parker syklene.

– Det har blitt mer populært å sykle, og det er viktigere med parkering på bakkeplan når man har dyre elsykler og sykler som er tunge å bære inn og ut av en kjeller, sier tidligere styreleder Nergård.

Sykkelboden var allerede fylt opp av sykler før hun rakk å gi beskjed til beboerne om at den var klar til å brukes.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har sykkel, jeg har flere faktisk. Vi i familien har ganske mange sykler til sammen, sier Nergård.

Flere søker

– Oslo kommune har vært flinke til å bidra til og gi støtte til sykkelparkering, sier Nergård.

Hun sier at hun vet at det er flere borettslag som undersøker muligheter, og ser om de har plass til å sette opp sykkelparkering.

Det er kun borettslag og registrerte sameier som kan søke om tilskudd fra kommunen. Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.

I mellomtiden understreker både politiet og forsikringsselskapet Eika viktigheten av å låsen sykkelen. For å kunne anmelde sykkelen til politiet må man oppgi sykkelens rammenummer. De mener det spesielt viktig nå som mange er bortreist på ferie.

– Ferien kan være høytid for tyveri. Det beste er derfor å stue bort sykkelen i en bod, garasje eller lignende. Lås den gjerne fast til noe i boden og husk alltid å låse selve boden. Har du ikke bod tilgjengelig, råder vi deg til låse å sykkelen til en fast gjenstand som en lyktestolpe eller tilsvarende. Om du har muligheten, anbefaler vi også at du skjuler sykkelen fra folk, skriver administrerende direktør i Eika Forsikring, Trond Bøe Svestad, i en pressemelding.

---

Dette er politiets tips:

1. Lås sykkelen din skikkelig:

Lås sykkelramme og bakhjul til en sikker stolpe eller et sykkelstativ

Bruk helst ekstra lås til å låse forhjulet

Parker sykkelen på steder der mange mennesker ferdes

Ikke sett fra deg sykkelen på samme sted hver dag

Ikke la sykkelen stå ute om natten

Ta med deg sykkelsetet.

2. Registrer sykkelen i et sykkelregister

3. Bruk sykkellås som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent).

4. Graver sykkelens rammenummer på hjul, styre, gir, setepinne og lås.

5. Kjøp låsbare skruer/bolter til hjul, gir, sete og bremser.

6. Anmeld et eventuelt tyveri så fort som mulig.

Hvis tyveriet ikke er politianmeldt og sykkelen lagt inn med riktig rammenummer er det umulig for hittegods å identifisere sykkelen hvis den blir gjenfunnet. Det er også umulig for politiet å bevise at sykkelen stammer fra en straffbar handling hvis tyveriet ikke er anmeldt.

Kilde: Aktivioslo.no

---

