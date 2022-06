Lang ferie i Osloskolen: Her går elevene på frisørkurs

– Det er jo ikke noe dårlig med mer ferie, men den blir litt lang når foreldre jobber like mye selv om vi har mer ferie, sier Maria Helten (13). Hun er en av skoleelevene i Oslo som har valgt å bruke deler av sommeren på sommerskole.

Denne uka åpnet sommerskolen sine kurs, og Dagsavisen tok turen til frisørkurset som Sommerskolen i Oslo arrangerer sammen med Studio E. Her var ungdommen godt i gang med å vaske og pleie håret til hverandre.

For lang ferie

I år er det rekordlang sommerferie for elever i Oslo, noe som gjør tilbud om sommerskole enda viktigere.

Emilie Helmet Solhaug (13) forteller at hun syntes dette var et spesielt fint tilbud, siden hun hadde noen uker fri før familien skulle på ferie. Hun utdyper at hun syntes at sommerferien er lang nok som den er, og heller ville hatt en uke lenger juleferie.

Emilie pleier håret til Maria. (Kaja Helene Vogt )

– Selv om det er like mange feriedager så blir det upraktisk med ni uker sommerferie. Den er så lang allerede, den trenger egentlig ikke å være lengre, sier Emilie, og legger til:

– Jeg syntes egentlig det hadde vært bedre om den var i julen. Vi fikk egentlig kortere juleferie i år og lengre sommerferie. Selv om det er like mange feriedager så blir det upraktisk med ni uker, også bare en uke med juleferie. Jeg syntes det er bedre med to uker juleferie, egentlig.

– Jeg er helt enig i det du sier der, sier Maria.

[ Nesten seks av ti ungdommer velger elsparkesykkel framfor å gå ]

Største noensinne

Rektor i sommerskolen, Ewelina Knutsen, forteller at tilbudet om sommerskole blitt utvidet for å nå ut til flere elever.

– Samlet sett så vil Osloskolen tilby det største sommertilbudet noensinne. Det er med lokale tilbud, der mange skoler rundt om i byen som tilbyr lokale sommeraktiviteter for sine elever. Vi når i år ut til 23.000 elever, sier Knutsen.

Rektor i sommerskolen, Ewelina Knutsen. (Kaja Helene Vogt )

Sommerskolen er et gratis tilbud for barn og unge fra 1.–13. trinn, som går på skole i Oslo.

– Har dere følt noe på trykket etter pandemien?

– Jeg syntes egentlig det er ganske likt som i fjor. Vi vet at det er en del familier som endelig tenker, yes nå skal vi reise, som endelig benytter anledningen, også av den lange ferien, til å komme seg ut. Også er det de som veldig gjerne vil og har behov, fordi man skal jobbe eller ferien blir lang, som kan få et tilbud hos oss, sier Ewelina Knutsen.

[ Pride-flaggene ble revet ned og brent: – Jeg blir lei meg og forbannet ]

Hårpleie

Lærer Camilla Håkegård forteller at frisørkurset har vært et av de mest populære i år.

Kurset har elever her en hel uke, så de kan kjenne på hvordan det er å fordype seg i et fag.

– De tror at de skal lære å klippe, men det får de ikke, sier Håkegård.

Maria, Emilie, Thea og Camilla. (Kaja Helene Vogt )

Kurset går ut på mye læring om hårpleie og intro om hva fager handler om. Nå står de og vasker håret til hverandre, og lærer om pleie. De øver på hverandre. Og de kjenner ikke hverandre så da må de kommunisere med hverandre. De er som frisører.

– Vi håper på at dette kan være med å rekruttere litt, sier Håkegård.

[ SV-nestleder Fylkesnes har fått skattekrav fra Skatteetaten ]

Satsing på yrkesfag

Byråden for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, var også på besøk hos sommerskolen. Hun forteller at de er glade for at sommerskolen satser mer på yrkesfag.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (Kaja Helene Vogt )

– Vi er veldig opptatt av å få opp søkingen til yrkesfag. Og det å bruke sommerskolen nå er en veldig god anledning. Både til en opplærings-arena, uavhengig av hva elevene går til vanlig, men også at det kanskje kan være med å bidra til at flere søker yrkesfag. Vi trenger flere fagarbeidere i Oslo, og nå er det for få som søker yrkesfag. Vi har en ambisjon om at én av tre skal søke yrkesfag og årets søkertall viser at vi nærmer oss dette. Vi må gjøre enda mer for at søkertallene skal fortsette å øke, sier Holmås Eidsvoll.

Hun forteller at i sommer har de en historisk høy satsing. Det er tilbud både nå før fellesferien og før skolestart i august.

– Vi bruker nesten 50 millioner på sommerskoletilbud. Altså både sommerskolen og lokale tilbud. Det er nettopp fordi det er så viktig at det er noe å gjøre i sommer. Også har vi særlig fokus på de områdene med mest levekårsutfordringer når vi har tildelt penger til de lokale sommerskoletilbudene. Det er blant annet fordi vi har sett at i Groruddalen og Oslo Sør så er det færre som har deltatt i sommerskolen, forteller hun.

[ Ekteparet vil inn på boligmarkedet. Dette stopper dem ]

Forberedelse til videregående

Ewelina Knutsen forteller at satsingen på yrkesfag i år har gått veldig bra, hun er imponert over hvor høye påmeldingstall de har fått.

Flere av elevene på frisørkurset var fornøyde med å kunne få lov å prøve seg på litt på forskjellige yrkesfag.

– Jeg har alltid interessert meg for hår, så derfor var dette et kurs jeg ville prøve ut, for å prøve meg til videregående, forteller Thea Mari Engebretsen (16).

Maria Helten støtter dette og forteller videre at hun syntes det er spennende å utforske de mulighetene man har.

– Det er spennende å prøve nye ting, sier Maria.

Jentene er enige om at det er fint å få prøvd litt forskjellig yrkesfag og spesialiseringer, der det er så mangt å velge mellom når man skal velge linje for videregående.

– Jeg valgte å gå på dette kurset fordi jeg har søkt frisør som andre valget mitt. Jeg har alltid interessert meg for hår, og matlaging, så derfor var liksom dette et kurs jeg ville prøve ut. For å prøve meg til videregående da, sier Thea.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen