Pride-flaggene ble revet ned og brent: – Jeg blir lei meg og forbannet

Igjen har Oslo-skolen Bøler opplevd at deres Pride-flagg ikke får henge i fred.

– Den første helgen flagget hang oppe, ble det tatt ned og revet i stykker. Vi hang opp et nytt, men søndagen ble det revet ned og brent, sier rektoren ved skolen Britt Bøymo til Dagsavisen.

Dette setter verken Bøymo eller elevene ved skolen pris på.

– Jeg blir lei meg og forbannet. Det er for lite raushet i et samfunn hvor ikke flagg kan få henge i fred. Jeg tenker vi alle har godt av å utfordre oss med å være rause mot hverandre. Barna syns også at dette er trist og leit og forstår ikke hvorfor folk skal holde på sånn, sier Bøymo.

[ Mener det er viktig at elevene lærer om Pride ]

Ikke første gang

Dette er ikke første gang. Det samme skjedde i fjor.

– I fjor hadde vi ganske mange hendelser der flaggene ble stjålet, ødelagt og tatt ned. Men det ga seg litt når vi fikk publisitet og vi malte bakken ned mot skolen i regnbuefargene. Da tror jeg de skjønte at de ikke kom noen vei, sier Bøymo.

Rektor på Bøler-skole Britt Bøymo. (Osloskolen)

Hittil i juni har skolen opplevd fire slike hendelser. Bøymo sier skolen anmelder alle disse hendelsene, og at de ikke lar seg stoppe.

– Klok av skade fra i fjor har vi dette året kjøpt inn en del flagg, så vi skal absolutt klare å fortsette flaggingen. Jeg er nok staere enn de fleste, og det er ikke aktuelt å la være, sier Bøymo.

[ Kommentar: De som frykter flagget ]

Ungdommer i nærmiljøet

Bøymo forteller at et par av hendelsene har blitt oppklart, hvor det har vært ungdommer i nærmiljøet.

– Det er nok en kombinasjon av de som ikke liker Pride, og det de mener det står for. For noen handler Pride utelukkende om seksualitet, men det gjør det ikke for meg eller Oslo-skolen. Vi markerer og feirer Pride for å vise at her er alle velkommen og alle skal få lov til å være seg selv, sier Bøymo. Hun legger til at noen kanskje også bare er ute etter «jakten på spenning».

Dette innlegget har skolen publisert på Facebook:

Utenfor Bøler skole henger Pride-flagget som gang på gang blir tatt ned og ødelagt. (Skjermbilde)

[ – Det har vært helt sykt mye hets, det sier litt om hvorfor vi trenger Pride ]

Pride i skolen

Den siste tiden har det vært en stor debatt om Pride i skolen, og hvorvidt det hører hjemme der.

– Hva tenker du vedrørende debatten om Pride i skolen?

– For oss handler det om å markere at alle er velkommen på skolen. Uansett hvilken etnisitet, religion eller legning du har. Uansett hvem du er så skal du være velkommen - det er det viktigste budskapet. Pride i skolen handler om inkludering, respekt for den enkelte og en aksept for mangfoldet i dagens samfunn, sier Bøymo.

Bøymo forteller at Oslo-skolen har flagget med Pride-flagg i tre-fire år nå. I tillegg har Bøler skole i år arrangert Pride-tog i nærmiljøet med stor deltakelse fra alle klassene på skolen. Hun forteller at mange barn har satt stor pris på dette.

– Vi ser flere og flere barn som strever med eget selvbilde og å akseptere seg selv. Da tenker jeg at vi som skole må gå foran som et godt eksempel og rollemodeller i det å akseptere alle. Barna skal vite at her kan man trygt være den man er. Dette er nok de fleste skoleledere enige i, sier Bøymo.

Bøymo sier at de aller fleste barn har en naturlig aksept for ting, og at Pride i skolen bare er positivt.

– For de fleste barn er det helt greit om du forelsker deg i en gutt eller en jente eller tenker at du ikke helt vet hvem du er enda. Jeg mener barn skal ha det rommet, til å utforske verden, seg selv og bli trygge, avslutter Bøymo.

Bøler skole ligger i Østensjø bydel, og er en 1-10 skole med 750 elever og ca. 90 ansatte, skriver skolen på sin hjemmeside.

[ Leder: Stolt av Pride ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen