Sian-medlem dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse

Han er også dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til en av de fornærmede, skriver Filter Nyheter.

Mannen, som er medlem i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), ble dømt for vold i forbindelse med to ulike Sian-demonstrasjoner. Den ene hendelsen skjedde foran rådhuset i Oslo i forbindelse med en koranbrenning like før jul, og mannen sprayet en sikkerhetsvakt i ansiktet, ifølge dommen.

Den andre hendelsen skjedde på Tøyen i Oslo i mars i år, og også her var det koranbrenning. En mann som forsøkte å ta en av bøkene, ble sprayet to ganger i ansiktet av Sian-aktivisten, ifølge dommen.

Mannen vil trolig anke dommen, opplyser forsvareren hans, advokat Håkon Juell Hassel.

– Ett av flere spørsmål i den anledning er rettens vurderinger når det gjelder inngripen i lovlige markeringer og det vern slike markeringer har, opplyser Hassel.

