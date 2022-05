Vannmangel i Oslo fører til reduksjon i vanning av graver

– Gravferdsetaten har fått lov av vann- og avløpsetaten til å bruke automatisert vanningsanlegg på nattetid for at nyplantede sommerblomster på gravene ikke skal visne. Vi gjør selvfølgelig det vi kan for å holde vannforbruket lavest mulig sier Erik Foss, som har ansvaret for gravplassene i Oslo kommune til Avisa Oslo.

[ Nær 40 prosent av alt vann forsvinner før det når kjøkkenkrana ]

Grunnet vannmangelen i hovedstaden vannes nå kun krigsgraver, æreslunden på Vår Frelsers gravlund og fellesbed der sommerblomster allerede er plantet, opplyser gravferdsetaten onsdag.

De aller fleste av etatens 20 gravplasser har automatisk vanningsanlegg og vanningen vil skje på nattetid for at vannet ikke skal fordampe så raskt. På de gravplassene som ikke har automatisk vanningsanlegg, vannes sommerblomster med stellavtale manuelt på dagtid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen