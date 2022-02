Ukrainske Viktoria vil tilbake til kjæresten i Norge: - Vi lever hele tiden i beredskap

Ukrainske Viktoria er forlovet med norske Fredrik Schei, og fram til januar i år var hun i Oslo på turistvisum for å være sammen med kjæresten. Siden 4. januar har hun vært tilbake i Mariupol en havneby som ligger 12 mil fra Donetsk i sørøst-Ukraina, ved den russiske grensen, men nå håper hun på å komme seg ut av landet og tilbake til Norge.

– I dag har det vært forholdsvis rolig her, men vi har tilfluktsrom å søke til som gir en viss trygghet. Byen er full av militære, og hele situasjonen føles helt uvirkelig og veldig skremmende, sier hun på telefon fra Mariupol.

Selvfølgelig er jeg redd — Viktoria

– Selvfølgelig er jeg redd, men det er ikke like ille i Mariupol som i Kiev akkurat nå.

Lykkeligere dager: Jul og nyttår feiret Viktoria med sin norske kjæreste Fredrik Skei på Torshov i Oslo (Privat)

Nøkkel til tilfluktsrommet

Viktoria forteller at noen fortsatt går på jobb som vanlig, mens andre har forlatt byen. Selv har hun satt jobben på vent, og er hele tiden på jakt etter en mulighet til å komme seg ut og tilbake til Norge. Skulle det ikke gå har hun, moren og bestemoren hamstret inn mat, drikke og medisiner og er forberedte på at de vil måtte bli nødt til å tilbringe mye tid i en kjeller eller et bomberom for å skjerme seg.

– I går var det mulig å ta tog ut herfra sent på kvelden, ellers er vi ganske fast. Vi lever hele tiden i beredskap, har nøkler til tilfluktsrommet og har sagt til alle rundt her om å ringe oss om de har behov for sikkerhet, sier Viktoria.

[ Vil stille opp for ukrainske flyktninger i Oslo og resten av Norge ]

Det er en viss støtte i å ha nær familie rundt seg, både moren, bestemoren og nevøer bor her, og en eldre bror.

– Men han har sluttet seg til de militære nå, sier Viktoria, og legger til at hun er ikke fremmed for å gjøre det samme.

Krysser fingrene

Hjemme i Norge sitter Fredrik Schei og aner ikke når han får se forloveden sin igjen. De daglige samtalene hjelper med å holde motet opp. Fram til nå har paret kunnet tilbringe tid sammen i Norge på Viktorias tremåneders turistvisum. I januar løp visumet ut og Fredrik håper nå at forloveden skal kunne komme seg til Norge via Polen. Men utsiktene er usikre fordi der er vanskelig å komme ut av landet. Likevel vil Viktoria prøve.

Jeg hadde håpet å kunne flytte til Norge i slutten av året — Viktoria

– Det er vanskelig å komme seg ut nå, okkupantene vokter grensene til Moldova, Belarus og Russland – jeg tror det er farlig å forsøke å ta seg over grensene. Jeg hadde håpet å kunne flytte til Norge i slutten av året, men nå er alt litt usikkert når det blir. Men, vi krysser fingrene, sier hun til Dagsavisen.

– Å ha en forlovede som sitter innestengt i en by uten muligheter til å komme seg ut, og som blir bombardert er ikke noe særlig, sier Fredrik Schei.

Vil tilbake til Norge: Viktoria er på flukt fra Ukrania og håper å snart møte forloveden Fredrik Schei igjen. (privat)

Tiltak mer enn følelser

Situasjonen landet er i kaller på både sinne og fortvilelse. Men både Fredrik og Viktoria prøver å fokusere mer på politikk og tiltak enn egne følelser akkurat nå.

– Jeg syns vi skal være mer opptatt av å styrke forsvaret vårt. Og så er jeg opptatt av at de sanksjonene som Russland nå blir utsatt for er sanksjoner som faktisk har en sterk nok effekt, for eksempel at de blir utestengt fra den globale elektroniske betalingsløsningen SWIFT. Gjør de det får de ikke betalt for varer og tjenester til andre land, med mulig unntak av Kina, sier Fredrik Schei. Han tror ukrainerne synes at vesten har sviktet dem.

– Og det kan jeg godt forstå. I 2008 kunngjorde Nato at døren var åpen for ukrainsk natomedlemskap. Putin mener dette er en stormaktskonflikt der man fordeler de små landene mellom seg ut fra styrkeforhold, så da USA ga Ukraina dette tilbudet i 2008 utsatte de landet for fare. Da må vi også støtte Ukraina militært. Hvis ikke er det uansvarlig, for nå betaler Ukraina prisen.

[ Krigen kan true Putin ]

I tillegg synes han vesten nå må stille med våpen til Ukraina og at Norge bør kvitte seg med regelen fra 1959 om å ikke selge våpen til land i konflikt.

Putin er en slags Hitler og det er nytteløst med dialog. — Fredrik Skei

– Putin er en slags Hitler og det er nytteløst med dialog. Vestlige politikere forsto det for altfor sent, sier Fredrik Schei.

Deler informasjon

Viktoria forteller at ukrainerne deler informasjon om alt som skjer i landet nå via grupper på en kryptert nettside. Slik følger de med direkte og ser live alt som skjer på steder som Odessa og Pripyat.

– Det er fryktelige bilder, ingen tvil om at det begås krigsforbrytelser her, sier Viktoria.

Akkurat nå er alt kaos i landet. Og mens Dagsavisen jobber med saken kommer meldingen fra Fredrik Schei:

– Viktoria sitter på toget nå. Hvis det går som det skal er hun i Lviv i vest-Ukraina sent fredag kveld.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen